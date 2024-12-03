官媒﹕經濟學家料明年內地經濟增長5%　籲積極財策及幣策刺激內需

內地官方媒體《證券時報》表示，經濟學家和市場機構較一致認為，中國明年經濟增長目標將繼續維持在5%左右，與中長期目標銜接，促進穩就業並傳遞積極訊號。



報道指出，在存量政策和一攬子增量政策發力下，近兩個月以來，經濟運行持續回穩向好，市場各方普遍認為全年經濟增速目標有望實現。展望未來，為了實現高質量發展目標，2025年需要實施更加積極的財政政策和更具支持性的貨幣政策，加快推出三中全會提出的重要改革舉措。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，今年以來，中國經濟雖然有起伏，但總體呈現回穩向好的態勢，全年有望實現5%左右的增長。

籲降準減息

王一鳴稱，2025年是「十四五」規劃的收官之年，保持經濟平穩運行意義十分重大。建議短期需要採取更大力度的宏觀政策，通過更加積極的財政政策和更具支持性的貨幣政策，來擴內需、穩增長。明年GDP如果要實現5%左右的增速，需要適度提高赤字率。特別國債、專項債規模也有再擴大的空間。支持性貨幣政策也要相應加大力度，要把促進物價的合理回升作為重要的考量，要更加注重發揮利率等價格調控工具作用來降低債務成本，具備條件時，可以進一步調降利息和存款準備金率。

料第4季增長幅為介乎4.7%至5.3%

中國人民大學國家發展與戰略研究院教授、CMF副主席劉曉光表示，據測算，今年第四季經濟增速有望達到4.7%至5.3%，全年有望達到4.8%至5%，即完成全年5%左右的增長目標。展望明年，財政政策需要更加積極、有力、有效，發揮「加速器」的作用。

中金公司研究部董事總經理、首席國內策略分析師李求索稱，結合當前海內外宏觀環境，海外壓力邊際增長或促使逆周期政策進一步加碼，尤其對財政力度加碼期待較強。