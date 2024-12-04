尹錫悅撤戒嚴令｜韓圜跌幅收窄至不足1%　ETF美股曾冧7%後回穩

韓國總統尹錫悅周二（12月3日）晚上10時左右，突然發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴，以剿滅親北韓勢力。韓圜對美元匯率急速貶值，貶幅一度達2.8％，達兩年多來的新低價；在美股掛牌的iShares MSCI韓國ETF，股價一度下跌7％，其他韓國企業股價也重挫。至周三（4日）凌晨3時許，韓國總統尹錫悅再次發表講話，表示尊重國會意見，撤出戒嚴軍隊，並將召開國務會議解除戒嚴令，韓圜及韓國ETF美股跌幅急速收窄。 尹錫悅隨後正式宣布撤銷戒嚴，令6個多小時戒嚴正式結束。



圖為2024年12月3日，韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

截至本港時間周三（4日）清晨5時34分，韓圜對美元匯率貶幅縮小至0.94％，每美元兌1,418.78韓圜； 每港元則兌182.28韓圜。

至美股收市時，iShares MSCI韓國ETF股價跌幅，從最多達7%減至1.59%。 韓國電力（Korea Electric Power）的美國存託憑證 (ADR) 一度下跌4%，跌幅縮小至2.10％；Coupang酷澎ADR下跌一度逾6%，其後收窄到3.74%；浦項鋼鐵（POSCO）ADR股價曾跌逾6%，也至美股收市時縮至4.36％。

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在尹錫悅公布戒嚴令後，韓國國會曾迅速表決，通過要求解除戒嚴決議後，韓國股匯跌勢一度縮窄。不過，隨著韓國軍方稱，儘管國會投票否決了戒嚴法，但戒嚴措施將繼續實施，直至總統解除戒嚴令為止，令股匯跌勢一度重新擴大。