韓國戒嚴｜股匯一度隨國會解除命令回穩　軍方維持實施令跌勢恢復

韓國總統尹錫悅周二（12月3日）晚上10時左右，突然發表緊急談話，宣佈實施緊急戒嚴，以剿滅親北韓勢力。韓圜對美元匯率急速貶值，貶幅一度逼近3％，達兩年多來的新低價；在美股掛牌的iShares MSCI韓國ETF，股價一度下跌超過6％，其他韓國企業股價也重挫。在韓國國會迅速表決通過，要求解除戒嚴決議後，韓國股匯跌勢一度縮窄。



不過，隨著韓國軍方稱，儘管國會投票否決了戒嚴法，但戒嚴措施將繼續實施，直至總統解除戒嚴令為止，令股匯跌勢重新擴大。另外，有消息指韓國交易所將於周三（4日）清晨7時30分宣布交易計劃。



圖為2024年12月3日，韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

在韓國國會表決通過，要求解除戒嚴決議，韓國股匯跌勢一度縮窄。截至本港時間周三（4日）凌晨0時40分，韓圜對美元匯率貶幅縮小至1.23％。iShares MSCI韓國ETF股價跌幅也減至2.85%。 韓國電力（Korea Electric Power）的美國存託憑證 (ADR) 一度下跌4%，目前跌幅縮小至約2.6％；Coupang酷澎ADR下跌一度逾6%，目前跌幅約5％；浦項鋼鐵（POSCO）ADR股價一度跌逾 6%，目前跌幅縮至4.2％。

至於韓匯方面，在一度短暫縮窄跌勢，但未幾重新擴大。於本港時間周四（4日）凌晨0時54分，每美元兌1,429.71韓圜，升幅為 1.72%；每港元則兌183.88韓圜。

美股反應不大，納指轉為上漲。