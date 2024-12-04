韓國戒嚴｜韓股市早段曾挫2% 其後收窄至1.4% 韓圜兌美元卻揚1%
撰文：張偉倫
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【韓國戒嚴/南韓戒嚴】韓國總統尹錫悅於周二（3日）深夜宣布戒嚴，但在國會議員反對下，至今日（4日）凌晨宣布取消。當地股市今日如常交早，但相關消息對韓國股市及匯市帶來震蕩，其中KOSPI期貨於當地開市前曾跌近2%，韓國監管機構稱，隨時準備部署10萬億韓圜的股市穩定基金。韓國股市早段曾挫近2%，截至香港時間上午8時4分，報2465點，跌1.4%。
匯市方面，韓圜兌美元轉強。美元兌韓圜最新報1,410.3，跌1.26%。
債市方面，韓國10年期國債期貨跌0.5%。
另外，韓國央行將於當時間上午9時左右，召開特別會議。
戒嚴令今日早上撤銷
韓國總統尹錫悅於當地時間周二晚上10時左右，突然發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴，以剿滅親北韓勢力。
至今日凌晨3時許尹錫悅再次發表講話，表示尊重國會意見，撤出戒嚴軍隊，並將召開國務會議解除戒嚴令。隨後正式宣布撤銷戒嚴，令6個多小時戒嚴正式結束。
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