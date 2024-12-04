恒生指數半日升16點　美團揚1%　TR韓國逆市跌1%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（3日）延續升勢，升196點收市。不過當晚韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴，震撼金融市場，於美國掛牌的韓股ETF曾大跌。同日美股走勢個別，其中道指連跌2日，納指收升74點，報19478點。



【12:21】港股半日升16點

港股半日升16點，報19762點，國指升26點，國指報7098點，科指升7點，報4425點，成交額約為630億元。

追蹤MSCI韓國20/35指數的TR韓國（2848），半日跌1.1%，報518元，成交額3.63萬元。

基建股方面，長建（1038）跌2.7%﹑中電（0002）跌0.3%﹑港燈（2638）跌0.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%﹑美團（3690）升1%﹑小米（1810）跌0.2%﹑騰訊（0700）跌0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.3%﹑安踏（2020）升0.3%﹑李寧（2331）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）中午收市報73.5元，無升跌。

【10:50】港股近乎收復所有失地

港股近乎收復所有失地，恒指最新報19743點，跌不足1點，國指升18點，報7090點，科指跌不足1點，報4417點。

新世界（0017）跌2.6%，長建（1038）跌2.4%。

【09:43】港股跌幅擴至57點

港股跌幅略增至57點，報19688點。

TR韓國（2848）跌逾1%。

【09:25】港股低開24點

恒指最新報19722點，低開24點，國指最新報7073點，高開1點，科指最新報4428點，高開10點。

阿里（9988）低開1.3%﹑騰訊（0700）低開0.5%﹑美團（3690）高開0.5%﹑小米（1810）高開1%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開3.4%﹑小鵬（9868）高開1%﹑理想（2015）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑百威（1876）平開﹑蒙牛（2319）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑渣打（2888）低開1.7%﹑港交所（0388）平開。

追縱MSCI韓國20/35指數的TR韓國（2848）平開，亦無成交，報523元。

韓國股市方面，最新報2458點，跌1.65%。

。圖為韓國股市交易情況。(美聯社)

【08:58】韓股早段跌逾1%

亞太區股市方面，今日（4日）走勢個別。雖然韓國總統尹錫悅已在今日凌晨撤銷戒嚴令，但是韓國股市今早仍向下。韓國KOSPI指數最新報2466點，跌34點或1.4%；日本股市則升30點，報39279點。

匯市方面，美元兌日圓最新報149.72，升0.08%，美元兌韓圜跌0.83%，報1,416.49，歐元兌美元跌0.09%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.1%，紐約期金跌0.18%。