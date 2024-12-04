恒生指數半日升16點　美團揚1%　TR韓國逆市跌1%｜持續更新

撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（3日）延續升勢，升196點收市。不過當晚韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴，震撼金融市場，於美國掛牌的韓股ETF曾大跌。同日美股走勢個別，其中道指連跌2日，納指收升74點，報19478點。

【12:21】港股半日升16點

港股半日升16點，報19762點，國指升26點，國指報7098點，科指升7點，報4425點，成交額約為630億元。

追蹤MSCI韓國20/35指數的TR韓國（2848），半日跌1.1%，報518元，成交額3.63萬元。

基建股方面，長建（1038）跌2.7%﹑中電（0002）跌0.3%﹑港燈（2638）跌0.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%﹑美團（3690）升1%﹑小米（1810）跌0.2%﹑騰訊（0700）跌0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.3%﹑安踏（2020）升0.3%﹑李寧（2331）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）中午收市報73.5元，無升跌。

【10:50】港股近乎收復所有失地

港股近乎收復所有失地，恒指最新報19743點，跌不足1點，國指升18點，報7090點，科指跌不足1點，報4417點。

新世界（0017）跌2.6%，長建（1038）跌2.4%。

【09:43】港股跌幅擴至57點

港股跌幅略增至57點，報19688點。

TR韓國（2848）跌逾1%。

【09:25】港股低開24點

恒指最新報19722點，低開24點，國指最新報7073點，高開1點，科指最新報4428點，高開10點。

阿里（9988）低開1.3%﹑騰訊（0700）低開0.5%﹑美團（3690）高開0.5%﹑小米（1810）高開1%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開3.4%﹑小鵬（9868）高開1%﹑理想（2015）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑百威（1876）平開﹑蒙牛（2319）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑渣打（2888）低開1.7%﹑港交所（0388）平開。

追縱MSCI韓國20/35指數的TR韓國（2848）平開，亦無成交，報523元。

韓國股市方面，最新報2458點，跌1.65%。

。圖為韓國股市交易情況。(美聯社)

【08:58】韓股早段跌逾1%

亞太區股市方面，今日（4日）走勢個別。雖然韓國總統尹錫悅已在今日凌晨撤銷戒嚴令，但是韓國股市今早仍向下。韓國KOSPI指數最新報2466點，跌34點或1.4%；日本股市則升30點，報39279點。

匯市方面，美元兌日圓最新報149.72，升0.08%，美元兌韓圜跌0.83%，報1,416.49，歐元兌美元跌0.09%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.1%，紐約期金跌0.18%。

2024年12月4日，韓國首爾的一個火車站，電視正在播放有關韓國總統尹錫悅宣布戒嚴以及隨後宣稱將取消戒嚴的新聞報道。（Reuters）
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