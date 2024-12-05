美股｜道指收市漲308點突破45,000關　三大指數同創新高

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（12月4日）表示，當前美國經濟比9月減息時強勁，或令聯儲局官員在進一步降息時更為謹慎。鮑威爾對經濟樂觀的評論，帶動美股同日上揚，至收市道指升308點，首次收在45,000點以上；與納指、標指同創歷史新高。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數跌1.38% 恒指夜期高水39點

反映中概股的金龍指數收跌1.38%。其中，京東挫3.73%，阿里巴巴則跌0.90%。恒指夜市期貨收報19,622點，跌164點，較恒指收市19,742點，低水120點，成交12,496張。

道指收市報45,014.04點，升308.51點或0.69%；納指收報19,735.12點，升254.21點或1.30%。標普500指數報6,086.49點，漲36.61點或0.61%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia漲近3.5% Salesforce飆11%

雲軟件巨頭賽富時（Salesforce）第三季度營收超出華爾街預期，股價上漲11.02%，創歷史新高，為升幅最大道指成份股。其他雲端公司也股價上揚，ServiceNow和Datadog各漲5.6%。

多隻等大型股上揚，微軟（Microsoft）升1.44%、AI晶片龍頭Nvidia漲3.48%、 Amazon升3.48%、蘋果公司（Apple）也漲0.15%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

Marvell Technology 漲逾23% 加密貨幣股上揚

晶片商Marvell Technology股價飆23.19%，該公司預測的第四季度收入，高於分析師預期。

另外，藥廠禮來公司 (Eli Lilly) 股價上漲2.03%，該公司減肥藥Zepbound在一項研究中，被指數據擊敗競爭對手Wegovy。

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）公布，將提名支持加密貨幣的阿特金斯（Paul Atkins）出任美國證券交易委員會（SEC）主席後，加密貨幣概念股領漲大市，MicroStrategy漲8.72%，Coinbase升6.98%。