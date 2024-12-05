恒生指數低收182點　美團及攜程挫逾3%　友邦跌1.6%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股周三（4日）微跌4點，同日美國股市高收，道指升308點，報45014點，納指及標普指數分別升1.29%及0.61%。亞太區股市方面，日本股市今日（5日）升逾百點，韓股則偏軟。匯市方面，美元兌日圓及歐元回落。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.23%，紐約期金回落0.17%。



【17:06】港股跌182點

港股低收，恒指收市報19560點，跌182點，國指跌70點，報7014點，科指跌33點，報4370點，成交額約為1,094億元。

美團（3690）跌3.6%﹑攜程（9961）跌3.3%﹑騰訊（0700）升0.5%﹑阿里（9988）跌2.4%﹑小米（1810）升1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%﹑友邦（1299）跌1.6%。

【14:02】港股維持約200點跌幅

港股維持約200點跌幅，恒指最新報19540點，跌202點，科指跌34點，報4369點，科指跌72點，報7012點，成交額約為760億元。

美團（3690）跌4%，報158.6元。

藥明康德（2359）跌2.6%﹑藥明生物（2269）跌2.5%。

【12:22】港股半日跌195點

港股中午收市報19547點，跌195點，國指跌67點，報7017點，恒指跌27點，報4377點，成交額623億元。

Bitcoin首次升穿10萬美元，帶動南方東英比特幣期貨ETF（3066）升7.3%，方東英以太幣期貨ETF（3068）升3.3%。

至於具有Bitcoin概念的博雅互動（0434）升25%﹑雄岸科技（1647）升6%﹑OSL集團（0863）升3.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.6%﹑騰訊（0700）升0.4%﹑美團（3690）跌3.3%﹑小米（1810）升1%。

汽車股方面，蔚來（9866）跌1.1%﹑小鵬（9868）升0.7%﹑比亞迪（1211）跌2.5%﹑吉利（0175）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%﹑友邦（1299）跌2.1%﹑港交所（0388）跌0.6%。

【11:45】港股最新跌189點

Bitcoin首次突破10萬美元，帶動港股市場上加密貨幣概念的交易所買賣基金（ETF）上揚。南方東英比特幣期貨ETF（3066）飆7.1%，南方東英以太幣期貨ETF（3068）升3.3%。

同時具有比特幣概念股上揚，博雅互動（0434）升23.3%﹑雄岸科技（1647）升8%﹑OSL集團（0863）升2.8%。

港股最新報19553點，跌189點。

【10:53】港股最新跌200點

港股跌幅擴大，恒指最新報19541點，跌200點，國指跌74點，報7010點，科指跌32點，報4371點。

美團（3690）跌3.3%﹑龍湖（0960）跌2.9%。

【09:30】港股低開163點

恒指最新報19578點，低開163點，國指最新報7026點，低開58點，科指最新報4366點，低開37點。

美圖（1357）沽清Botcoin及以太幣獲利5.7億元人民幣，兼有意派特別息，今早高開4.2%，報2.98元。

阿里（9988）跌1.4%﹑騰訊（0700）升不足0.5%﹑美團（3690）跌1.5%﹑小米（1810）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑友邦（1299）跌2.1%﹑港交所（0388）低開0.8%。

汽車股方面，長汽（2333）升1.1%﹑廣汽（2238）升0.6%﹑小鵬（9868）低開0.2%。