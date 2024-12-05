恒生指數跌200點　美團挫逾3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股周三（4日）微跌4點，同日美國股市高收，道指升308點，報45014點，納指及標普指數分別升1.29%及0.61%。亞太區股市方面，日本股市今日（5日）升逾百點，韓股則偏軟。匯市方面，美元兌日圓及歐元回落。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.23%，紐約期金回落0.17%。



【10:53】港股最新跌200點

港股跌幅擴大，恒指最新報19541點，跌200點，國指跌74點，報7010點，科指跌32點，報4371點。

美團（3690）跌3.3%﹑龍湖（0960）跌2.9%。

【09:30】港股低開163點

恒指最新報19578點，低開163點，國指最新報7026點，低開58點，科指最新報4366點，低開37點。

美圖（1357）沽清Botcoin及以太幣獲利5.7億元人民幣，兼有意派特別息，今早高開4.2%，報2.98元。

阿里（9988）跌1.4%﹑騰訊（0700）升不足0.5%﹑美團（3690）跌1.5%﹑小米（1810）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑友邦（1299）跌2.1%﹑港交所（0388）低開0.8%。

汽車股方面，長汽（2333）升1.1%﹑廣汽（2238）升0.6%﹑小鵬（9868）低開0.2%。