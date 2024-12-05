久違的「聖誕鐘炒滙豐」　鐘聲再度響起｜許繹彬

港股終於度過沉悶的十一月，儘管在最後一周恒指仍有193點的升幅，但全月計算則下跌893點，20000點的重要支持區亦宣告失守；而恒指亦不經不覺已是連續兩個月出現跌市收場，合共跌近1,710點；在傳統聖誕假期臨近的12月，由於基金經理休假過聖誕的關係，投資情緒也相對減弱，恒指短期內要重返20000點水平，相信增添了一定的難度。



港股在踏入12月，一如對上兩個月一樣，亦是有個好的開局；恒指在首三個交易累升380點；儘管昨日（4日）連升斷纜，微跌近4點收市，但仍能企穏在19,700點以上，看來好像似樣，可惜成交則只能維持在不足1,500億元的水平。成交的主要來源，當然不用多言，「北水」仍是主導，更出現連續14日淨買入，為今年7月下旬以來最長的買入紀錄，從此數據來看，總算萬幸。

美國候任總統特朗普可用「先聲奪人」來形容其行為，儘管狂人現今仍未正式上任，但其言論足已為外匯及股票市場帶來一刻振奮，狂人近日再對關稅發表言論。但今次則語帶威嚇，揚言向棄用美元的金磚國家加徵100%關稅。美元隨即反彈，在強美元的形勢下，驅使人民幣兌美元貶值情況更難以受控，離岸人民幣一度插穿7.3148，創下一年低位；經常北上消費的港人最關注的每百港元兌人民幣的匯價亦兌93.9元，可見人民幣非常疲弱。

筆者認為，即使港股本周可以擺脫跌穿19000點的陰影，暫能成功突圍糾纏多時的10天線（約19,457點），但在成交持續萎縮下，此「突圍」未有用作談論未來走勢的空間，反而只能評為年尾粉飾工作的一部分。

加上踏入12月，將會是普世歡騰的聖誕假來臨，一般而論，基金經理均會在投資市場上放慢手腳，準備迎接長假的來臨。在此因素下，全球股票市場有可能會出現牛皮局面；而港股更要面對國內股票市場的走向，國內的資本市場暫時仍受制於人民幣持續貶值的陰影；人民幣的貶值，確實真是不能忽視。

長遠來看當然是令國內出口競爭力提升，但面對經濟仍未走出谷底的情況下，眼前要面對的就是人民幣資產的直接影響，因國民的身家會因貶值而縮水，從而令國內多次提倡救內需及振興資本市場的措施，在人民幣貶值下均成為重要的阻力，令經濟復甦之路明顯會大打折扣，更會直接影響資金流入股票的力度；如情況未有改變，加上聖誕假將至，港股的成交有可能會進一步萎縮，走勢更難測。如有反彈，相信乃是因市場小道消息所致，例如本周二（3日）下午，恒指突然止跌拗腰回升，回升的原因亦是因為市場傳出內地將於下周三（11日）起召開中央經濟工作會議，有傳會議內容亦可能涉及新一輪救市方案；消息一出，只能用一句「橋唔怕舊最緊要受」來形容這次反彈，但最終亦是同一番說話「未有成交配合」不能作準；現階段希望10天線（即19457點）能守穏。

談回個股，在回歸前的聖誕前夕，港股市場一直流傳「聖誕鐘炒滙豐」的口號，但這口號可謂失傳多年，雄獅滙豐（0005）早已在市場上沉睡，成為被冷落的一員。但今年這口號看來有機會重臨，原來被冷落的雄獅，在今年八月起連升數個月，踏入十一月及十二月伊始更是屢創新高，可謂是靜市中的滄海遺珠；而從圖表來看，滙豐再上闖的機會並不是夢，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。