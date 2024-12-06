美股｜道指收市跌248點　Tesla漲逾3%

市場靜待美國周五（6日）公布的非農就業數據。美股周四（12月5日）下跌，道指至收市跌248點，納指標指也下滑。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數漲0.42% 恒指夜期高水77點

反映中概股的金龍指數收漲0.42%。其中，阿里巴巴跌0.92%，京東則漲1.90%。恒指夜市期貨收報19,637點，跌16點，較恒指收市19,560點，高水77點，成交9,107張。

道指收市報44,765.71點，跌248.33點或0.55%；納指收報19,700.26點，跌34.86點或0.18%。標普500指數報6,075.11點，跌11.38點或0.19%。

2020年1月7日，Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在上海出席國產 Model Y 計劃的啟動儀式。（Reuters）

美國航空飆逾16% Intel跌逾5%

Tesla獲至少兩家券商上調股票目標，股價漲幅為3.23%。其他大型股方面，微軟（Microsoft）升1.19%、Amazon升1.10%；AI晶片龍頭Nvidia則跌0.05%。

2020年4月13日，位於美國加州的UnitedHealthcare大樓。（Reuters）

美國航空 (American Airlines) 提高第四季度調整後盈利預測後，股價上漲16.80%。西南航空 (Southwest Airlines) 亦漲2.02%。

晶片設計軟體公司Synopsys股價跌12.37%，該公司預測下個財年營收低於華爾街預期，部分原因是中國銷售下滑。晶片生產商Intel跌5.28%。

UnitedHealth 股價挫逾5% 加密貨幣股下跌

其中，美國聯合健康保險（UnitedHealthcare）的行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於曼哈頓遭槍殺，UnitedHealthcare所屬的聯合健康集團（UnitedHealth Group）股價跌5.21%，為跌幅最大道指成份股。

Bitcoin首次衝破10萬美元大關，但其後價格回落。加密貨幣股MicroStrategy至收市下跌4.83%，交易所營運商Coinbase也跌3.13%。