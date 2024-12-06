恒指收升305點　藥明系造好　藍籌「換馬」新世界仍揚1.7%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】

【收市】恒指收報19865點

恒指最終收報19865點，升305點或1.6%，全周升442點或2.3%；國指升1.7%，報7136點；科指升2.2%，報4464點。大市全日成交1627.85億元。

藥明康德（2359）急升9.2%，為表現最好藍籌；萬洲（0288）跌1.9%，為包尾藍籌。

快手（1024）及新東方（9901）收市後染藍，全日分別升1.8%與2.6%；新世界（0017）則踢出恒指成份股，全日亦揚1.7%。

【15:15】恒指現報19826點

恒指延續升勢，揚266點，報19826點；科指升74點，報4444點；國指升106點，報7120點。

藍籌股方面，藥明系造好，藥明康德 （02359） 飆9.1%，藥明生物 （02269） 升6%，攜程（9961）揚5.7%。

滙控（0005）再創52周高，最新升0.9%，報74.4元，暫錄9連升。

【13:10】恒指午後現報19806點

恒指午後升246點，報19806點。科指升61點，報4432點；國指升90點，報7104點。

滙豐續衝高破頂，升0.7%，報74.3元，最高見74.45元。

藥明康德升12.0%，藥明生物升8.3%。

【12:10】恒指半日報19831點

恒指半日升270點，報19831點。科指升74點，報4444點；國指升109點，報7123點。

ATM升近2%，阿里升1.9%、騰訊升1.6%、美團升1.7%。

藥明系強勢，藥明康德升9.9%，藥明生物升8%。

【10:55】恒指現升231點

恒指現升231點，報19791點。阿里升1.4%、騰訊升0.9%、美團升1.2%。

車股方面個別發展，比亞迪（1211）升2.2%、理想汽車（2015）升1.8%、吉利汽車（0175）升近1%。

藥明系強勢，藥明康德（2359）現飆5.7%，藥明生物（2269）升4.3%。

【10:30】恒指漲幅擴至百點

恒指漲幅擴大至121點，現報19682點。阿里升0.9%、騰訊升0.7%、美團、小米轉升0.3%。

比特幣概念股續受壓，博雅互動跌8.2%。

【09:55】恒指漲61點

恒指漲幅擴大報19622點，美團（3690）高開後轉挫1.1%。攜程（9961）現升3.1%，小米（1810）升1%。

內銀股齊揚，中行（3988）升1.4%，工行（1398）升1.3%，農行（1288）、建行（0939）升近1%。

恒指今日高開51點，報19611點。（資料圖片）

【09:30】港股高開51點

恒指今日高開51點，報19611點；科指高開17點，報4387點；國指高開27點，報7041點。

比特幣價格回吐，現報9.7萬美元，本港概念股博雅互動（0434）急挫10.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3%﹑騰訊（0700）升不足0.4%﹑美團（3690）升1%﹑小米（1810）升0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%﹑港交所（0388）升0.4%。