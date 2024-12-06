恒指漲幅擴至百點　四大內銀揚1%　比特幣概念股續受壓｜持續更新

撰文：鄭文玥
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】

【10:30】恒指漲幅擴至百點

恒指漲幅擴大至121點，現報19682點。阿里升0.9%、騰訊升0.7%、美團、小米轉升0.3%。

比特幣概念股續受壓，博雅互動跌8.2%。

【09:55】恒指漲61點

恒指漲幅擴大報19622點，美團（3690）高開後轉挫1.1%。攜程（9961）現升3.1%，小米（1810）升1%。

內銀股齊揚，中行（3988）升1.4%，工行（1398）升1.3%，農行（1288）、建行（0939）升近1%。

恒指今日高開51點，報19611點。（資料圖片）

【09:30】港股高開51點

恒指今日高開51點，報19611點；科指高開17點，報4387點；國指高開27點，報7041點。

比特幣價格回吐，現報9.7萬美元，本港概念股博雅互動（0434）急挫10.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3%﹑騰訊（0700）升不足0.4%﹑美團（3690）升1%﹑小米（1810）升0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%﹑港交所（0388）升0.4%。

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