香港要改革｜馬時亨列5大理由　籲港人要「夠餓」　引名句作勉勵

環球政經局勢轉變，本港經濟航道也需「轉舵」，正大力提倡經濟轉型。前商務及經濟發展局局長馬時亨出席都會大學舉行的座談會，就「為何香港要改革」的主題以英語發表看法。

馬時亨就「為何香港要改革」的主題以英語發表看法。﹙黃捷攝﹚

引韓國影視經驗 看改革之威力

他首先億述2004年參觀韓國，該國一名副部長跟他說︰「我哋以前睇李小龍，依家睇《大長金》。」馬時亨直言，此番說話令他「upset」，因頗淡化香港作為亞洲影視中心的味道。

然而，自此韓國的節目開始大受歡迎，「由睇人哋嘅戲，到人哋睇佢嘅戲，好似我太太本身唔睇電視，到追韓劇！」馬時亨續稱，2007年金融危機，韓國積極改革，上下一心，現在已變得十分強大，電視機牌子是「Made in Korea」，不再是日本，不再是歐洲，「改革從來辛苦，但不進則退，因此香港不能自滿，要創新、要向前！」

（圖片：Netflix《黑白大廚》）

盤點本港回歸以來表現優劣

回到香港，馬時亨指出，本港回歸以來，受惠七大特徵﹙見相關文章︰馬時亨聯名撰文 再反駁「香港玩完論」 港維持7大特徵必再興盛﹚，一些領域的表現保持優勝，例如仍然是國際金融中心，全球排行第三，「doing quit well」；又例如大學制度優良，擁5所全球排名一百之內的大學。

但與此同時，也有一些領域落後於人，例如航運中心由第一跌至第十；又例如人均GDP由勝過新加坡，變落後於新加坡。

馬時亨指，香港面對好強的對手，如上海、新加坡、杜拜。﹙資料圖片﹚

五大原因香港需改革

談及進步的理由，他指出，倘不改革、不創新，香港將會落後。一來，香港面對好強的對手，如上海、新加坡、杜拜，「個個都想成為國際金融中心，佢哋做緊好多嘢去『搶』香港的優勢。」二來，地緣政治情況改變，貿易面貌轉去東盟、中東，「歐美生意，不是我們想做就做到。」：三來，本港零售及旅遊業正面對不少挑戰，「北上消費、強美元、電商、內地免稅等因素，都令本港零售業面對問題，大家淘寶，行街只望不買，而酒店入住率現為81%，亦未回到疫情前水平。」四來，本港樓市下行，對經濟有所影響，「你睇IFC呎價，由200蚊一呎，下調至120蚊一呎！」五來，財赤加上人口老化，也令公共財政惹來關注，「出生率下降，人口老化， 未來二十年，本港將有三份一人是超過65歲。」

馬時亨提倡以公私營合作模式進行改革。（林靄怡攝）

籲港人「要夠餓」

不過，馬時亨同時指，猶幸見到政府正積極出招，改善情況，例如推出政策吸引資金吸引人才、提倡科技及創新、推廣旅遊業等。

他提倡，以公私營合作模式進行改革，又稱要提升危機意識，推動各行各業向前，「我係香港仔，知道香港人好堅毅，見過好多風浪，但香港人唔夠『Hungry』，要令一個城市偉大，我哋必須夠『餓』，發揮獅子山精神！」他又引述甘迺迪名句，指出「不要只問政府可以為大家做些什麼，也要問我們可以為香港做些什麼！」