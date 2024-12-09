恒生指數一度轉升　比亞迪電子飆近9%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（6日）勁升逾300點，同日美股走勢個別，道指跌123點或0.28%，標普指數及納指則分別升0.25%及0.81%。亞太區股市方面，日本股市於今日（9日）早段窄幅上落，韓國股市則再度向下，失守2400點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油無升跌，紐約期金輕微回落0.1%。匯市方面，美元兌日圓跌穿150，惟兌歐元及英鎊輕微上揚。



【10:58】港股曾轉升

港股一度轉升，最新報19859點，跌6點，國指升6點，報7143點，科指升6點，報4471點。

比亞迪電子（0285）飆8.8%，報42.75元。

【09:58】港股跌幅收窄至94點

港股跌幅略為收窄，恒指最新報19771點，跌94點，科指跌16點，報4447點，國指跌27點，報7108點。

龍湖（0960）跌2.7%﹑潤啤（0291）跌2.3%。

【09:25】港股低開133點

恒指最新報19732點，低開133點，國指最新報7087點，低開48點，科指最新報4429點，低開35點。

阿里（9988）低開1.4%，騰訊（0700）低開1.6%﹑美團（3690）跌2.1%﹑小米（1810）高開0.2%。

利福中國（2136）獲提私有化，今早復牌，最新報0.95元，高開26.7%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑蒙牛（2319）平開﹑李寧（2331）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.3%﹑友邦（1299）低開1.7%﹑港交所（0388）平開。