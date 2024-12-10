美團及潤啤等6藍籌飆6%　惟恒生指數升幅縮至361點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中央政治局會議於周一（9日）公布會在明年實施更積極財政政策，以及適度寬鬆貨幣政策，刺激港股勁升逾500點收市。不過同日美股則低收，其中道指跌240點或0.54%，納指及標指均跌0.6%。亞太區股市方面，日本股市於今日（10日）早段升逾百點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均上揚。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.18%，紐約期金則升0.03%。



【09:41】港股升幅縮至361點

港股升幅收窄，恒指最新報20775點，升361點，國指升126點，報7487點，科指升85點，報4742點。

潤啤（0291）升7.9%，安踏（2020）升7.5%﹑申洲（2313）升6.5%﹑龍湖（0960）升6%﹑阿里健康（0241）升6%﹑美團（3690）升6%。

【09:25】港股高開655點

恒指最新報21070點，高開655點，國指最新報7615點，高開254點，科指最新報4854點，高開197點。

科技股方面，阿里（9988）高開5%﹑騰訊（0700）高開2.7%﹑美團（3690）高開6%﹑小米（1810）高開3.9%﹑京東（9618）高開5.7%。

內地高端美妝集團毛戈平（1318）今日掛牌，開報47.65元，較最終發售價29.80元高出59.90%。