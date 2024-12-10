內地11月出口按年增長5.8%　進口跌4.7%

內地海關總署今日（10日）公布，今年11月出口按年增長5.8%，10月份升幅為11.2%。當月進口按年跌4.7%，10月份跌幅為3.7%。



若以美元計算，11月出口年增長率為6.7%，預期8.7%，10月份增長率為12.7%。進口按年下跌3.9%，預期錄得增長0.9%，10月份跌幅為2.3%。

海關總署又指出，今年前11個月，貨物貿易進出口總值39.79萬億元（人民幣‧下同），按年增長4.9%，實現平穩增長。其中，出口23.04萬億元，按年增長6.7%；進口16.75萬億元，按年增長2.4%。

中國貿易・中國經濟・中國航運・中國自貿區・上海自貿區：圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

首11個月出口增長6.7%

海關公署指出，在今年前11個月，東盟爲內地第一大貿易伙伴，期內與東盟貿易總值爲6.29萬億元，增長8.6%，佔內地外貿總值的15.8%。其中，對東盟出口3.74萬億元，增長12.7%；自東盟進口2.55萬億元，增長3%。

歐盟爲內地第二大貿易伙伴，今年首11個月與歐盟貿易總值爲5.09萬億元，增長1.3%，佔12.8%。其中，對歐盟出口3.34萬億元，增長3.8%；自歐盟進口1.75萬億元，下降3.3%。

至於美國爲第三大貿易伙伴，期內與美國貿易總值爲4.44萬億元，增長4.2%，佔11.2%。其中，對美國出口3.38萬億元，增長5.1%；自美國進口1.06萬億元，增長1.4%。