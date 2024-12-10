摩通料內地明年GDP增長縮至3.9%　財赤顯著擴大　兩類公司跑出

摩根大通今（10日）公佈中國經濟分析，該行預計明年中國實際GDP增長將由今年的4.8%放緩至3.9%，主要的的危機仍然為美國的關稅挑戰，該行推演5大可能的關稅情形，包括通過加徵關稅比例，人民幣貶值風險等綜合估計，最多或導致GDP減少1.9%。



該行中國首席經濟學家朱海斌指，內地明年會擴大財政赤字，比例將由今年的3%躍升至3.8%，政府債券的發行量將創新高，相當於佔據GDP的9.8%。利率方面，其就預計明年再減息30個基點。



料內地經濟增長放緩至3.9% 擴財赤應對關稅壓力

朱海斌指，內地官方現在對於明年經濟增長的預計，似乎仍高達5%，遠樂觀於該行3.9%的預測，因此內地的政策支持，需兼顧擴大內需和消費，結合服務業與製造業升級，並需面對特朗普登場帶來的最大關稅風險。

朱海斌形容稱，過去一段時間內許多投資者認為，中國官方只推出了置換地方債等穩定政策，卻沒有刺激政策。但摩通預計，在美國的關稅壓力下，刺激政策將出現，中國官方將以適度擴大財政赤字的方式回應。這意味著政府債券的發行量將創新高，較之於今年增加2萬億美元，相當於佔據GDP的9.8%。

結合該行報告，其對於香港的市場的評價為「沒有好消息，就是壞消息」，認為一旦特朗普2.0成真，則本港會即刻感到溢出效應（feel spillovers），拖累淨出口1.5%。

朱海斌指，內地明年會擴大財政赤字。

內地明年或減息30基點 惟暫不會開始量化寬鬆

此外，通縮的壓力仍然籠罩，即便改善，他預計CPI也仍接近於0，PPI就將繼續錄得負值。通縮的壓力下，利率政策受影響，如若加徵60%的關稅落地，他預計內地明年仍會減息30個基點，而此前的預測則為20個基點。

但朱海斌也直言，短期內政策利率不斷下行，貼近零利率確乎為趨勢，不過他也並不認為內地會很快邁入零利率、負利率或採取量化寬鬆。因為一方面，匯率仍然需要穩定，該行對人幣走勢並不樂觀，美元兌人民幣匯率甚至低看至7.7。另一邊廂，銀行淨息差壓力仍值得關注。且結合內地的地方政府乃至國企債務問題，零利率也會導致錯誤的升級誤導，在政策選擇上，過快步入零利率也會頗危險。

劉鳴鏑對於MSCI中國指數評級為中性。

對MSCI中國指數評級中性 三大原因惹憂

摩根大通首席中國股票策略師劉鳴鏑則表示，對於MSCI中國指數的評級中性，目前股市正處於波動上行的階段。首先，伴隨特朗普即將入主白宮，市場對於貿易緊張的擔憂升級，因此即便是中央經濟工作會議引發了市場熱情，但仍然是在岸投資者較為活躍參與，離岸投資者反而通過貿易的緊張局勢，並未完全因政策左右定價。

其次，美元走強令人民幣壓力沉重，依照該行預測，人民幣甚至可能走弱至7.7，如若特朗普的關稅加徵高達60%，人民幣甚至有被推向7.8至8的可能，最終導致新興市場股市總體低迷。

最後劉鳴鏑明言，當下的波動性或令投資者難以參與其中。市場等待官方的刺激政策出台，需要靜待實際的經濟數據，而當他們看到切實的數據，信心就會得到肯定。

摩通對科技板塊看高一線。（資料圖片）

青睞兩類公司 科技板塊看高一線

從股市而言，劉鳴鏑表示，中日股市表現出高度的相似，都體現在行業的領軍企業，可以逐步增長，在較弱的公司退出其業務時，吞食取代原本尤其佔據的市場份額，在收入擴張以及成本優化中獲益，因此其青睞並擁有內地的一籃子領軍品牌，也樂於見到這些公司已經開始，逐步開始增加股份回購、提升派息、優化資本開支等動作。

另一邊廂，該行也青睞，擁有出口業務，但是在美國市場的敞口較小的出海品牌。就板塊而言，該行更青睞包括半導體、軟件等在內的科技行業，以及健康護理。

而該行首要看淡的就為材料，其作為房地產行業的上游板塊，持續受到影響。另一個中性稍偏向悲觀的則為高端飲料等非必需消費品板塊，預計反腐敗會造成不利影響。