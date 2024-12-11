恒生指數半日跌1點　友邦回落近1%　消費股逆市上揚｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（10日）先高開後低收，反映投資者正靜待內地於周中舉行的中央經濟工作會議。同日美國股市低收，道指更連跌第4日，收市報44247點，跌154點或0.35%，納指及標普指數分別跌0.24%及0.3%。亞太區股市今日（11日）早段未見有明確方向，其中日本股市跌約70點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.42%，紐約期油升0.04%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣偏軟。



【12:31】港股半日跌1點

港股今早再次出現高開低走情況，恒指半日跌不足1點，報20310點，國指升6點，報7312點，科指跌10點，成交額為718億元。

內需及消費股今早普遍上揚，海底撈（6862）升3.1%﹑農夫山泉（9633）升3.1%﹑蒙牛乳業（2319）升3%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升2%﹑翰森製藥（3692）升1.3%﹑藥明康德（2359）升1%。

能源股方面，中海油（0883）升0.9%﹑中石油（0857）升0.5%。

科技受方面，阿里（9988）升0.3%﹑騰訊（0700）跌0.4%﹑美團（3690）跌0.8%﹑小米（1810）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%﹑友邦（1299）跌0.9%。

【09:25】港股高開93點

恒指高開93點，報20404點，國指升37點，報7343點，科指升21點，報4313點。

阿里（9988）升0.8%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）高開1.6%。

汽車股方面，蔚來（9866）及小鵬（9868）均平開，比亞迪（1211）高開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.2%﹑蒙牛乳業（2319）高開0.6%﹑李寧（2331）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）平開。