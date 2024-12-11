ANT BANK呈獻《香港01》經濟高峰論壇2024圓滿舉行

隨着全球經濟步入新一輪深刻變革，以技術創新為核心的經濟模式正迅速重塑產業格局。《香港01》於今日（11日）成功舉辦年度經濟高峰論壇，以「興革蛻變 拓新產力」為主題，吸引政界、商界及學界的重量級嘉賓參與，共同探討香港如何在新經濟浪潮中實現突破，活動圓滿舉行。



活動邀得香港特别行政區政府政務司司長陳國基先生擔任主禮嘉賓，為活動揭開序幕。陳國基先生致辭時表示，發展新質生產力須堅持「人才是第一資源」，並指出香港要成為國家新質生產力發展的「排頭兵」。他提到，港府推出多項吸引人才措施，包括「高端人才通行證計劃」及更新「人才清單」。為鞏固香港「八大中心」定位並推動高質量經濟發展，陳國基提及三大策略：主動邀請頂尖人才來港發展、吸引海外學生來港升學以打造國際教育樞紐，以及以科技引領產業發展，實現科技、人才與產業的「三管齊下」，壯大創科人才庫。

論壇圍繞三大核心議題展開深度討論：「金融創新」、「產業變革」及「人工智能應用」，並邀請來自不同領域的專家及領袖分享見解，共同為香港經濟發展提供新思維。

三大主題論壇 精彩討論

主題一【金融創新：提升核心競爭力】

由香港金融發展局主席李律仁先生擔任主持，講者包括香港特別行政區行政會議成員、立法會議員（功能界別- 商界）林健鋒先生、螞蟻銀行（香港）有限公司行政總裁梁姸勛女士及中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行負責人許佳先生，共同探討如何通過優化市場環境、更新監管框架及吸納專業人才，保持香港金融領域的國際競爭力。

主題二【產業變革：打造新發展引擎】

由香港大學經濟及工商管理學院經濟學、管理及商業策略助理教授王柏林教授擔任主持，嘉賓包括香港特別行政區政府財經事務及庫務局前局長陳家強教授、引進重點企業辦公室主任任景信先生及麥肯錫資深董事兼大中華區主席倪以理教授，就如何推動產業升級和數字化轉型展開討論，探索香港打造新興產業發展引擎的方向。

主題三【佈局未來：搶佔人工智能高地】

由《香港01》副執行總編輯任璐女士主持，嘉賓包括香港科技大學首席副校長郭毅可教授、京東集團副總裁、首席經濟學家、經濟發展研究院院長沈建光教授、中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主任劉宏斌教授及澳門創新發展研究會會長林志軍教授，探討香港如何在人工智能浪潮中抓住粵港澳大灣區機遇，推動AI技術應用與產業發展。

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主題對談：香港如何發展新質新產力

論壇特別安排了《香港01》創辦人于品海先生與香港大學當代中國與世界研究中心研究員、香港大學哲學系助理教授黃裕舜教授進行主題對談，題為「香港如何發展新質新產力」，深入探討香港在技術創新與產業升級中的角色和挑戰。

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