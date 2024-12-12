恒生指數高開58點　ATMXJ全面上揚　內房股偏軟｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股連續兩日高開低收，於周三（11日）跌逾百點。同日美股走勢個別，道指跌99點或0.22%，納指及標普指數卻高收，分別升1.76%及0.82%，其中納指更首次升穿2萬點。亞太區股市方面，日本股市及韓國股市均上揚，其中日股早段升逾600點，重上4萬點大關。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣回落。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.14%，紐約期金則近乎無升跌。



【09:25】恒指高開58點

恒指高開58點，報20213點，國指最新報7279點，高開30點，科指最新報4551點，高開19點。

阿里（9988）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開1%﹑美團（3690）高開1.2%﹑小米（1810）高開0.7%﹑京東（9618）高開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）低開1.4%﹑港交所（0388）高開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.1%﹑蒙牛（2319）高開0.8%﹑李寧（2331）低開0.2%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開0.8%﹑小鵬（9868）平開﹑理想汽車（2015）高開0.3%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.7%﹑潤地（1109）高開0.6%﹑中海外（0688）低開0.7%。