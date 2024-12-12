消息振奮短暫　數據才是長遠｜許繹彬

中港股市在本周又再次突然傳出喜訊，本周一（9日）國家中央政治局召開會議，會議的措詞再盡顯刺激經濟的決心，例如在宏觀政策，指會「更加積極有為」；貨幣政策亦結束14年的「穩健」基調，轉向「適度寬鬆」，同時要求財政政策「更加積極」；又史無前例提出「超常規逆周期調節」，再強調「穩住樓市股市」，積極擴大內需，以「防範化解重點領域風險和外部衝擊」。



一句「外部衝擊」相信是形容將會入住白宫的特朗普及由他與多名鷹派組成的美國新政府，對其未來對華的新政策，必須時刻加以「防範」及「化解」；而一句「穩住樓市股市」 一出，就令投資者將其與今年9 月下旬使出「連環拳」相提並論；即使推出後未能立即見其成效，但這故伎重施，即令中港兩地股票當日「聞雞起舞」。值得一提是港股市場，本周一（9日）受惠於言論，由近19700點起步，突然發圍，一度升穿失守已久的50天線（約20353點），成交更升穿2,000億元，投資者不期然再對是次反彈與9月下旬的「連環拳」帶動港股急升及創下多項紀錄的情景相提並論，亦屬自然反應。



港股周二高開低收

投資者對港股充滿希望，及對港股會再度上演「大奇蹟」滿懷憧憬。恒指在翌日（即10日）一開市就高開655點，連21000點也升穿，高見21070點。「可惜」要再一次用「可惜」來形容港股，是次的高開，原來就是當日的高位。投資者仍在得意忘形之際，突然又指政策未有太多具體細節出台，而加上內地公布11月進出口數據均遜預期下，促使港股又再上演「高開低走」的情景，最後更在全日低位收市，跌市下成交更增至2,475億元。而昨日（即11日）恒指繼續反復下沉，50天線再度失守（約20353點），更貼近20100點收市，成交再回落至1,500億元以下，後市走勢再次難以捉摸。

周二159隻熊證打靶

筆者認為，中港兩地股市在今年9月26日的政治局開會作出凌厲的升勢及締造多項歷史後，市場上已屢次傳出「雷同」或「狼來了」的消息，令投資者滿懷憧憬，及因上次錯失機會而不期然產生一份報復心理。但最終換來的答案，則是今年9月26日港股的光景，原來是「可一不可再」來形容。儘管在港股市場再度將劇本於周內再度上演，今次的劇情確實有點逼真，因為在會議內的言論公布後，恒指再次上演過五關斬六將的情景，只用不足一個交易日，便升穿19800點及20000點的心理關口；連帶50天線（約20,353點）及21,000點也升穿。但其實如果投資者作細心思量，除國內會議中繼續一如以往彰顯「挽救經濟」，積極「擴大內需」及「穩住樓市股市」的決心外，人民幣匯率的弱勢其實一直沒有改變，美元兌人民幣的匯價一直處於7.25至7.28水平，可見人民幣匯價全無反彈的動力；而本周一（9日）的急促反彈，可能再次是由於衍生產品市場夾淡倉所致。

單以牛熊證市場，恒指在高開及升穿至高見21070點的當日，其威力在當天早上已屠殺了159隻熊證，其中26隻更是一上市即被「打靶」。由於當日升勢急促，另一衍生產品市場——期貨市場亦於當日將淡友全部殺退。再者，一向支撐港股市場的北水，在港股升穿21000點的當日，淨賣出達103.23億元之多，是近期罕見。港股在成交達2,475億元，及各期指「夾淡倉」及「屠熊」的數據下，令人有感是次大成交似乎有「散水」或「走鬼」之嫌。

人民幣走勢將左右港股去向

筆者一直沒有對國家所採取的挽救經濟措施有所懷疑，更深信未來在政策的扶持下，經濟一定會有所復甦；但投資者必須時刻緊記，宣布政策及措施可能只會令股市帶來一刻振奮；長遠而言，必須有真正的數據配合，例如：消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）等，均會有效顯示措施或政策的成效，投資者必須注視。而人民幣匯率的好壞，更是左右中港兩地股市樓市走勢的重要支柱，投資者不可掉以輕心，有進取入市的意欲時，更是必須多加留意。現階段盼望恒指能守穏10天線（約19800點），並希望在正面數據帶動下，再度突破50天線（約20353點）或21000點的水平。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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