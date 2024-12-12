證監會上季蝕452萬元　收入按年升43%

證監會公布最新《季度報告》，截至9月底止的季度，虧損451.6萬元，較2023年同期虧蝕1.23億元大幅收窄；收入5.53億元，按年升42.91%。



證監會表示，香港的資本市場自第三季起一直受惠於與內地的市場互聯互通機制的成功，以及在中東市場聯繫方面取得的突破。截至11月底，港股通錄得強勁的淨資金流入，年初至今高達6,643億元人民幣，累計更達3.2萬億元人民幣。ETF通優化後，合資格的香港交易所買賣基金（ETF）數目增加至16隻，總市值超過3,000億港元，推動了香港ETF的市場增長。

自2月作出優化以來，跨境理財通下的南向投資增長超過60%。在內地與香港基金互認安排下，季內香港基金的淨認購額達88億元人民幣。作為首個衍生工具市場互聯互通機制，互換通獲投資者積極參與，人民幣利率互換合約交易的日均成交額達100億元人民幣。

證監會。(蘇煒然攝)

兩隻香港ETF成功在沙特交易所上市，標誌着本港在聯繫更廣泛的亞洲市場方面亦取得長足進展。這兩隻聯接ETF是沙特ETF市場上規模最大的投資產品，在10月底上市後其合共市值即超過16億美元，交投自上市以來亦一直保持活躍。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，展望將來，隨着與內地市場互聯互通的機制不斷擴大，證監會將致力把香港打造為多元資產投資及離岸人民幣固定收益業務的全球樞紐。