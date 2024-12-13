港股跌幅擴至359點　險守兩萬關　內房﹑消費股回吐｜持續更新

恒指低開158點或0.8%，報20238點；科指低開46點或1.0%，報4554點；國指低開64點或0.9%，報7295點。



昨日中央經濟工作會議指出，要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，同時也要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量成長。

【10:20】恒指跌幅擴至359點 報20037點

恒指跌幅擴至359點，報20037點。美團跌3.7%；小米轉升0.3%。

昨日表現較佳的消費股，今日回吐，安踏（2020）挫3%；李寧（2331）跌2.6%﹑蒙牛（2319）跌4.5%。

內房股方面，融創（1918）跌7.0%；龍湖（0960）跌6.3%；中海外（0688）跌4.8%。

【9:30】中經會昨閉幕 恒指低開158點或0.8%

ATMX全線走低，阿里（9988）跌1.6%；騰訊（0700）跌0.6%；美團（3690）跌2.4%；小米（1810）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）挫0.6%；友邦（1299）挫1.8%；港交所（0388）挫1.6%。