瓊瑤與劉家昌　故事未落幕｜陳仕娜

華語世界先後送別了兩位文化大師——瓊瑤與劉家昌。對於一代人來說，她/他們是一種特別的情感印記。無論是瓊瑤筆下細膩的言情故事，還是劉家昌動人的旋律，他們的作品曾陪伴不少人走過青澀的青春，也留下難忘的時光。



瓊瑤（FB@瓊瑤）

年少時，第一次接觸瓊瑤的小說，是那本《煙雨濛濛》，撲朔淒美的情節讓人捱更抵夜，恨不得一口氣讀完。瓊瑤筆下的愛情，總滲着苦澀的美，塑造的角色往往柔情似水，卻會為愛奮不顧身，勇氣驚人。

還珠格格讓瓊瑤轉型

《還珠格格》成功令瓊瑤姐轉型，不再一味情情嗒嗒，小燕子的新奇冒險成為茶餘飯後的談資，還滲入其他情誼的敘述。改編成電視劇變得更加「入屋」，將小說的魔力發揮得淋漓盡緻。

瓊瑤多元的小說對幾代人有不可磨滅的影響。她述說人物對真情的執著及熱愛，這種特質正是超越時代與地域，觸動無數華人讀者心弦的原因。

「劉家昌生前最後講座」的照片（FB圖片）

劉家昌以音符訴說生命

瓊瑤用文字描繪愛情，劉家昌便是用音符來訴說生命。他是無數經典旋律的創作者，也是一代人的青春記憶。

劉家昌的《一簾幽夢》改編自瓊瑤的小說，舒緩的旋律配上情深款款的歌詞，加上他沙啞的嗓音，形成獨特的味道。而且歌曲風格多變，《梅花》寓意深遠、昂揚抒情；《在雨中》浪漫旖旎、耐人尋味，無論在哪個年代和地域，都能引起共鳴。K房𥚃選唱他的歌曲不止懷舊的中年人，也有青春少艾，他的音樂，如一條歲月的河流，連接了不同年代的人。

瓊瑤和劉家昌的作品，是文學與音樂的瑰寶，像一面鏡子，映照出那些年的青春情意。如今，兩位雖已遠去，但作品依然餘韻深長。當重拾瓊瑤小說，或雨天聆聽劉家昌的旋律，總感受到那些曾經打動過我們的情節與旋律。好的事物能超越生死，成為世代相傳的美好記憶。

對我們來說，最好的告別方式，或許是重新翻開一本書、放上一首歌，與曾經的青春和靈魂對話。重溫中，那些真情與旋律，從未遠去。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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