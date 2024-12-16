恒生指數走勢再逆轉　最新跌63點　歎牛及萬洲跌逾2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（13日）跌逾400點，並跌穿2萬點關。同日美股走勢個別，其中道指連跌第7個交易日，收市報43828點，跌86點，納指及標普指數分別升23點或跌不足1點。亞太區股市方面，日本股市及韓國股市均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及紐約期金分別跌約0.4%。匯市方面，歐元及英鎊兌美元上揚，而美元兌日圓則再向上挑戰154水平。



【10:45】港股走勢再轉跌

港股再次轉跌，恒指最新報19907點，跌63點，國指跌12點，報7174點，科指跌4451點，跌27點。

內需及消費股回落，蒙牛（2319）跌2.9%﹑萬洲（0288）跌2.2%。

油股上揚，中海油（0883）升2%。

【09:43】港股曾收復2萬點

港股轉升，並曾收復2萬點，最新報19984點，升12點。

【09:25】港股低開24點

恒指最新報19947點，低開24點，國指最新報7180點，低開5點，科指最新報4480點，平開。

科技股方面，阿里（9988）平開﹑騰訊（0700）高開不足0.1%﹑美團（3690）低開0.6%﹑小米（1810）高開0.5%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開0.4%﹑蔚來（9866）平開﹑理想（2015）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）低開1.1%﹑港交所（0388）平開，報303元。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.6%﹑蒙牛（2319）低開0.6%﹑潤啤（0291）平開。