人行再提適時降準減息　與金管局余偉文會面就港金融中心地位交流

中國人民銀行黨委員會今日（16日）召開會議，晚上發布會議內容，人行強調明年要認真落實中央經濟工作會議和中央金融工作會議決策部署，堅持「穩中求進」的總基調，並提出五大工作方向，包括實施適度寬鬆貨幣政策、支持高品質發展重點領域和薄弱環節、有效防範化解重點領域金融風險、穩步推動金融改革和高水準開放、縱深推進全面從嚴治黨。



人行五大工作方向

實施好適度寬鬆的貨幣政策

綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，維持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供給量成長與經濟成長、物價總水準預期目標相符。引導銀行充分滿足有效信貸需求，增強信貸成長穩定性。強化利率政策執行與傳導，促進社會綜合融資成本穩中有降。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

更好支持高品質發展重點領域和薄弱環節

堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，健全做好金融「五篇大文章」政策框架，引導商業銀行持續優化信貸結構。科學運用結構性貨幣政策工具，並與財政等政策相協同，打好政策「組合拳」，重點支持科技創新、綠色發展、提振消費、穩外貿，促進房地產市場和資本市場平穩發展。

穩妥有效防範化解重點領域金融風險

探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。依照市場化、法治化原則，積極支持穩健處置地方中小型金融機構風險，持續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，支持房地產市場止跌回穩。

穩步推動金融改革和高水準開放

有序推進金融服務業及金融市場制度型開放，推動多層次債券市場建設，增強金融市場功能及服務實體經濟能力。穩慎紮實推動人民幣國際化，進一步增強人民幣跨境支付、投融資、儲備、計價等國際貨幣功能。提升人民幣跨境支付系統競爭力。深化外匯領域改革開放，促進跨境貿易和投融資便利化。積極參與國際金融治理與合作，推動全球宏觀政策協調與國際金融規則制定。務實做好中美、中歐等雙邊金融工作。支持上海國際金融中心建設與發展，鞏固並提升香港國際金融中心地位。堅持統籌發展安全，維護國家金融安全。

縱深推進全面從嚴治黨

紮實進行中央巡視整改，強化整改成果運用，以高品質整改成效促進中央銀行事業高品質發展。推動黨紀學習教育常態化長效化，持之以恒正風肅紀反腐敗。進一步強化內部管理。樹立正確選人用人導向，建立高素質幹部人才隊伍。

金管局總裁余偉文與人行行長潘功勝會面。（資料圖片）

潘功勝與余偉文會面

同日，中國人民銀行行長潘功勝會見香港金管局總裁余偉文，以及由他率領的香港銀行公會代表團。人行表示，雙方就深化內地與香港金融市場互聯互通合作、支持香港金融市場穩定與繁榮發展、鞏固和提升香港國際金融中心地位進行了交流。