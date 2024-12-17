滬深股市俱低收　恒生指數再轉跌｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（16日）再度低收，同日美股走勢繼續各異，其中道指連跌第8個交易日，納指及標普指數則分別升1.24%及0.38%，收市報20173點及6074點。亞太區股市方面，日本股市於今日（17日）早段升約200點。匯市方面，歐元及英鎊兌美元輕微上揚，美元兌日買企穩154。商品市場方面，紐約期油及期金價格於亞洲交易時段未有太大變化。



【15:26】港股最新跌18點

內地股市低收，上証指數收市報3361點，跌24點，深成指數收市報10537點，跌36點，滬深300指數收市報3922點，升10點，創業板指數收市報2201點，跌不足1點。

港股最新報19777點，跌18點。

【13:37】港股午後轉升76點

港股走勢於午後再次逆轉，恒指最新報19872點，升76點，國指升41點，報7174點，科指升36點，報4450點。

聯通（0762）升2%﹑中海油（0883）升1.9%﹑海底撈（6862）升1.3%。

【12:28】港股半日跌76點

港股延續弱勢，半日跌76點，中午收市報19718點，國指跌21點，報7110點，科指跌21點，報4392點，成交額為668億元。

消費股再度獲投資者追捧，海底撈（6862）升2.5%﹑蒙牛（2319）升1.3%﹑李寧（2331）升0.8%。

中資電訊股續獲投資者追捧，聯通（0762）升1.6%﹑中移動（0941）升0.5%。

油股方面，中海油（0883）升1.8%﹑中石油（0857）升0.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.5%﹑騰訊（0700）跌0.3%﹑美團（3690）跌0.9%。

金融股方面，友邦（1299）升0.2%﹑滙豐（0005）跌不足0.1%。

【11:15】恒指跌幅再次擴大

港股跌幅再次擴大，恒指最新報19662點，跌132點。

【10:18】港股曾轉升

港股曾轉升，最新報19778點，跌16點。

華潤電力（0836）續獲追捧，最新報19.6元，升2.2%。

中資電訊股方面，聯通（0762）升1.7%。

【09:48】港股跌幅擴至172點

港股跌幅擴大，最新報19623點，跌172點。

濠賭股向下，銀娛（0027）及金沙（1928）均跌1.9%。

【09:25】港股低開117點

恒生指數低開117點，報19678點，國指低開37點，報7095點，科指低開27點，報4387點。

阿里（9988）低開0.5%﹑騰訊（0700）低開0.9%﹑美團（3690）低開1.7%﹑小米（1810）高開0.7%。

蒙牛（2319）低開1.1%﹑海底撈（6862）高開0.1%﹑安踏（2020）低開1.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開0.3%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑港交所（0388）低開0.2%﹑友邦（1299）低開1%。