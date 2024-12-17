調查｜特朗普重返白宮令企業CEO更樂觀　近8成受訪者看好經濟前景

《華爾街日報》引述諮詢公司Teneo的調查報道，特朗普將重新入主白宮提振美國和海外高管的樂觀情緒。全球大型企業的行政總裁（CEO）對新一年經濟的樂觀情緒，達到數年來的最高水平。



Teneo在美國總統大選後的幾周內，對300多位上市公司CEO進行調查。相關企業年收入至少為10億美元，約三分之一的總部位於美國。

調查發現，77%的CEO預計明年上半年全球經濟將有所改善，這較去年的45%顯著上升。這在一定程度上是由特朗普重返白宮的前景所推動。許多CEO預計，企業稅下調和監管鬆綁將令他們的企業受益。

收入逾百億美元企業CEO 5成看好經濟前景

另外，全球其他一些地方選舉的結果，也在推升對全球經濟改善和政治穩定的憧憬。高管們預計，未來幾個月併購活動將會增加，獲得資本也將更加容易。

在年收入超過100億美元的大公司的CEO中，這種向樂觀情緒的轉變最為明顯。略高於50%的CEO預計未來6個月經濟將有所改善，高於去年的16%和2022年的6%。

特朗普威脅對中國、墨西哥及加拿大加徵關稅。調查稱，13%的大型企業CEO認為關稅將對他們的業務產生積極影響，而在小型公司CEO中，這一比例為80%。