ATMXJ全線高開　汽車股小鵬揚近4%　恒生指數升184點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（17日）再度低收，已連跌3日。同日美國三大指數低收，其中道指連跌9日，為自1978年以來最長跌市，收市報43449點，跌267點或0.61%，標普500指數及納指分別跌0.39%及0.33%。亞太區股市方面，日股今日（18日）早段跌近200點。商品市場方面，紐約期油及期金於亞洲交易時段未見有太大變化。匯市方面，美元兌英鎊及歐元轉弱，兌日圓上揚0.12%。



【09:25】港股高開184點

恒指最新報19884點，高開184點，國指最新報7180點，高開75點，科指最新報4453點，高開64點。

阿里（9988）高開1.7%﹑騰訊（0700）高開1.3%﹑美團（3690）高開3.9%﹑小米（1810）高開1.7%﹑京東（9618）高開2.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開1%﹑小鵬（9868）高開3.9%﹑理想汽車（2015）高開2.1%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.2%﹑蒙牛（2319）高開0.9%。

金融股方面，港交所（0388）高開1.3%﹑滙豐（0005）低開0.5%﹑友邦（1299）高開1.5%。