人行前副行長陳雨露﹕明年繼續對居民按揭　實施較大力度定向降息

中央黨校主辦的《學習時報》刊登全國人大財經委員會副主任委員、前人行副行長陳雨露的文章指出，2025年應繼續實施有力度的降準降息，繼續對居民房貸實施較大力度定向降息，引導降低存量房貸利率，從而在總量上保障流動性更加充裕。



文章指，目前外部環境變化帶來的不利影響加深，全球貿易格局和流向很可能會發生重大變化，將使中國經濟面臨的外部不確定性顯著上升。外貿出口動能的減弱會加劇中國經濟下行壓力。適度寬鬆的貨幣政策不僅有助於推動國內經濟發展，而且也是應對外部風險的重要舉措。

文章表示，一旦極端事件和超預期因素對中國經濟基本面形成較大衝擊，適度微調的傳統逆周期調控思路不僅不足以充分應對，還可能會導致經營主體預期不穩、信心不足等問題。在此背景下，必須加強貨幣政策超常規逆周期調節，通過增強調控的前瞻性，走在市場預期前面，才能應對未來可能面臨的各種超預期風險。

文章又稱，明年地緣博弈面臨加劇風險，外資外貿等領域面臨的新挑戰可能會大幅衝擊人民幣滙率的穩定。適度寬鬆的貨幣政策既要強化預期引導，防止外滙市場形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範滙率超調風險，也要以一系列增量政策進一步鞏固國內經濟回升向好態勢，對沖外部風險給人民幣滙率造成的衝擊，強化跨境資金的監測分析，共同支持人民幣滙率保持平穩運行。

文章稱，未來應針對房地產市場、股票市場、債券市場和中小金融機構等進一步創新政策工具，在宏觀審慎與金融穩定的功能上逐步做到對金融領域的全覆蓋，守住不發生系統性金融風險的底線。此外，應進一步強化人行與財政部的緊密配合，加強以國債為基礎的金融市場流動性機制安排，同時通過相關政策及激勵機制引導銀行優化信貸結構，加強對重點環節、重點行業、重點項目的資金供給，並結合稅收優惠、補貼等財政政策實現同向發力，獲得「1+1>2」的效果。