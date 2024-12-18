彭博︰新世界與銀行磋商債務延期

《彭博》引述消息人士報道，新世界（0017）正與銀行磋商延長債務期限，但是目前尚未知悉新世界就有多少債務與銀行磋商延期。



《彭博》引述消息人士報道，新世界（0017）就延長債務期限與銀行磋商，但是目前尚未知悉新世界就有多少債務與銀行磋商延期。報道又指出新世界發言人未有即時回應。

報道指出新世界槓桿較高，惹來市場人士留意。截至去年底，新世界的淨負債對權益比率為82.7%，較恒地（0012）及新地（0016）等其他本港地產股的淨負債率高。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

報道又指出新世界近年受到地產市道欠佳﹑高負債及投資者採取較嚴緊的審查影響。在周三，個別由新世界發行的永續債價格跌至歷來新低，而在過去1個月，公司股價累計跌幅達25%。

報道又引述其他知情人士指出，公司正與銀行商討，不會因為負債對資產水平，而違反財務指標情況。若銀行能給予豁免，便不會構成違約，惟會影響債權人對公司償還債務能力的信心。

新世界︰全面遵守所有披露要求

另邊廂，新世界發言人不點名報道指出，得悉網絡上流傳一些關於公司的不實的猜測和謠言。新世界在此重申，公司全面遵守所 有披露要求，並向投資者和股東提供及時和適當的消息。「我們將一如以往，致力執行現有的公司策略。」