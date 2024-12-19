恒指午後跌過百點 百度挫近5% 草姬升兩成｜持續更新
聯儲局減息周期放慢，加上美國政府支出法案問題，壓抑市場情緒，美股急跌，拖累本港期指今早顯著低開。
【13:32】
恒指午後初段跌139點，報19725點，科指跌0.86%，報4430點。
騰訊 （0700） 午後轉升0.54%，百度 （9888） 跌近5%，阿里巴巴（9988）跌逾2%，美團（3690）跌逾1%。
草姬（2593）升逾兩成，報4.54元。
【12:00】
恒生指數半日跌198點，報19666點，成交654億元。
ATM跌0.3%至逾2%，本港地產股下跌，恒地 （0012） 跌逾3%，新地 （0016） 、信置 （0083） 分別跌逾2%，新世界（0017）跌近2%。
另外，協鑫科技 （3800） 跌逾7%。草姬（2593）升逾兩成，報4.6元。
【11:30】
恒指最新跌195點，報19669點，科指跌1.41%，報4405點。
協鑫科技 （3800） 折讓逾17%配股，股價跌逾9%，低見1.09元。
比特幣跌穿10萬美元，相關概念股齊挫，博雅互動（0434）跌5%。
草姬（2593）仍升逾兩成，報4.6元。
【09:56】
恒指跌179點，報19685點；科指跌1%，報4424點。
本港地產股下跌，恒地 （0012） 跌近2%，新地 （0016） 跌逾2%，新世界 （0017） 七連跌，跌逾3%破底，信置 （0083） 跌逾1%。另外，領展 （0823） 跌逾2%。
新股草姬 （2593） 現升逾32%，報4.85元。
【09:20】
恒指低開254點，報19610點，成交18.8億元；科指跌1.7%，報4393點。
阿里巴巴 （9988） 、美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.9%。小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）跌近3%
草姬 （2593） 首掛高招股價25%，報4.69元。