恒指挫近200點 比特幣跌穿10萬美元關 博雅互動插5%｜持續更新
撰文：黃文琪
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聯儲局減息周期放慢，加上美國政府支出法案問題，壓抑市場情緒，美股急跌，拖累本港期指今早顯著低開。
【11:30】
恒指最新跌195點，報19669點，科指跌1.41%，報4405點。
協鑫科技 （3800） 折讓逾17%配股，股價跌逾9%，低見1.09元。
比特幣跌穿10萬美元，相關概念股齊挫，博雅互動（0434）跌5%。
草姬（2593）仍升逾兩成，報4.6元。
【09:56】
恒指跌179點，報19685點；科指跌1%，報4424點。
本港地產股下跌，恒地 （0012） 跌近2%，新地 （0016） 跌逾2%，新世界 （0017） 七連跌，跌逾3%破底，信置 （0083） 跌逾1%。另外，領展 （0823） 跌逾2%。
新股草姬 （2593） 現升逾32%，報4.85元。
【09:20】
恒指低開254點，報19610點，成交18.8億元；科指跌1.7%，報4393點。
阿里巴巴 （9988） 、美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.9%。小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）跌近3%
草姬 （2593） 首掛高招股價25%，報4.69元。