美國減息｜滙豐及中銀減最優惠利率12.5點子至5.25厘　今年第三次

聯儲局宣布減息25點子，為自9月以來連續第三次減息，但點陣圖顯示明年料只減息兩次。本地銀行亦跟隨美國減息步伐，降低現行最優惠利率（P）水平，也同樣為今年來第三次。



香港上海滙豐銀行有限公司今天﹙19﹚宣布，由2024年12月20日（星期五）起，下調港元最優惠利率12.5點子，由年利率 5.375%調低至5.25%。

另外，滙豐予港元儲存款戶口的利率亦調低12.5點子，戶口結餘5,000元以上年利率為0.25厘。該行並宣布，由2024 年12月20日（星期五）起，下調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.5% 調低至0.375%。滙豐對上一次於2024年11月11日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減25點子。

滙豐對上一次於2024年11月11 日調整港元最優惠利率，當時減息25 點子。

今年以來已減息3次，意味每次美國減息均跟隨，幅度共有0.625厘。

中國銀行(香港)也宣佈，自 2024 年 12 月 23 日(星期一)起，該行之港元最優惠利率由年利率 5.375 厘調整至 5.25 厘，而港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.375 厘調整至 0.25 厘。