中鐵業務範圍廣　中特估中滄海遺珠｜許繹彬

內地政府自9月26日開始，不斷使出不同的招數及言論，並推出一系列振興經濟措施，在推出後，一有感力度不足時，就不斷加碼再加碼來刺激疲弱的經濟。但從數據來看，過往救市措施推出後，仍未能挽留外資將資金留在內地投資的意向。有此說法的原因，是因為國家外匯管理局最新宣布的數據顯示，11月內地證券市場資金淨流出規模擴大至約3,564億港元，是有紀錄以來的單月新高，出現此等情況，相信是「狂人」特朗普再度當選美國總統後，外資因而存在很多不確定性而作出的自然反應。



而正當市場在苦候每項措施有否成效之際，內地最新公布各項經濟數據表現可謂「強差人意」，11月份的三項數據轉弱，顯示零售及固投表現最差，按年僅升3%及3.3%，與市場期望的4.6%及3.4%尚有一段距離；只有工業增速較預期5.3％為佳，錄得5.4%。在一連串積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策預期下，10年期及30年期國債收益率均同創史無前例的低位，低見1.71%及1.94%；再有報導指，中央明年的預算赤字率擬提高一個百分點至4%，亦屬史無前例，更務求國內生產總值（GDP）仍能增長約5%。從上述數據來看，一系列「連環拳」未能發揮最大的救市作用，仍未見有太大成效。

大市成交縮至約千億元

內地數據疲弱，加上聖誕假期效應下，港股繼續呈現「一潭死水」的現象，即使昨日（18日）結束三連跌，重返19800點水平，但成交則萎縮至接近1,000億元水平；南下「北水」亦有「收兵」之感，持續出現淨流出的現象。相信在2024年餘下的交易日，港股離不開悶局，預料在低成交下徘徊在19000點至20300點區間上上落落。

美國候任總統「狂人」特朗普在未上任前經常發表出人意表的言論，本周提倡撤銷拜登時期的電動車政策，主張停止對電動車及充電站的支持政策，再提出強硬措施以阻止來自中國的汽車、零部件及電池材料。消息指出，雖然電池及其他電動車零部件「對國防生產非常重要」，但電動車及充電站並非主要項目，因而把目前用於建設充電站及降低電動車價格的資金，轉移至國防優先事項，重點相信是確保電池及製造電池供應不再受制於中國。此言論一出，當然再對相關股份帶來陣痛。未來，狂人相信仍會「語出驚人」，投資者亦必須留意會令什麼板塊受牽連。

談回港股，沉悶及靜，相信是未來餘下交易日的形容詞，可能偶有波幅，但沒有成交的加持下，相信又是宰殺牛熊的時機；就如本周二（17日）早上原本仍是平平無奇，但在無聲無息下，淡風突然吹起，跌穿19700點，低見19620點，瞬間將此區域的牛證殺清。然後便立即重返19750點以上的水平，所以如喜歡捕捉上落而參與牛熊買賣的投資者，可能要買入區間與現有大市距離較遠的產品，否則很容易掉進屠宰牛熊的陷阱。而大市在2024年倒數前，相信仍是受制於20122點（50天線），而下方支持則希望在19600點能企穏，待明年再戰；而儘管大市在嚴重缺乏資金及方向下，部分股份仍成「逆市奇葩」，特別是中特估，在2024年完結前，均呈現粉飾的工作，紛紛創下一個月新高，當中建築類呈現強勢，當中中國中鐵（0390）業務範圍廣闊，是中特估中的滄海遺珠。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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