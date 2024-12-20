晶片股當炒　中芯半日飆10%　恒生指數揚21點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（19日）再度低收，同日美股走勢仍疲弱，其中納指及標普指數低收，道指終止10連跌，高收15點。匯市方面，美元於亞洲交易時段未見有太大變化。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌近1%。



【12:22】港股半日升21點

港股半日升21點，恒指中午收市報19774點，國指升16點，報7168點，科指升28點，報4468點，成交額為844億元。

芯片股上揚，中芯（0981）升10.5%，華虹半導體（1347）升7.3%﹑上海復旦（1385）升6%﹑晶門半導體（2878）升8.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.9%﹑蔚來（9866）升2.6%﹑理想汽車（2015）升2.1%﹑比亞迪（1211）跌0.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.3%﹑騰訊（0700）升3.1%﹑美團（3690）升0.9%﹑小米（1810）升3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）跌0.3%。

【11:31】港股升幅擴大至67點

港股升幅略擴大至67點，報19820點。

中芯（0981）升7.5%。

小米（1810）升3.4%。

【10:42】港股轉升25點

港股轉升，恒指最新報19777點，升25點，國指升9點，報7161點，科指升13點，報4452點。

中芯（0981）5.7%﹑騰訊（0700）升2%。

電能（0006）升2.8%。

【09:25】港股低開55點

恒指最新19697點，低開55點，國指最新報7134點，低開17點，科指最新報4432點，低開6點。

阿里（9988）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開0.2%﹑美團（3690）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）平開﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）平開。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.6%﹑吉利（0175）平開。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑蒙牛（2319）平開。