住建部主管媒體發社評﹕若明年地產市道整體企穩　5%增長較易實現

住建部主管的《中國房地產報》發布社評稱，穩住和鞏固樓市止跌回升工作，存量政策和增量政策都還有很大的挖潛空間，尤其是金融政策、金融工具要因應時局及時創新調整。



評論指出，金融機構需要洞察大勢在消費端把控政策新出台的時間和節奏，如進一步降準降息，對群眾呼籲適度降低住房按揭貸款及公積金貸款利率作出新回應。

要審時度勢創新工具加大存量商品房收儲力度。可採取超常規政策，通過中央銀行和有關部門的規模化資金大力支持收購存量商品房，並且規模化資金要期限長、利率低。評論表示，雖然人民銀行此前為地方政府收儲存量商品房提供3,000億元人民幣再貸款，但在力度和效果有限的情況下，創新新的政策工具很有必要。

予金融及財政政策更進取

評論認為在紓困企業上，地方政府同樣也要積極作為、主動作為，例如省級政府有責任幫助本省頭部民企降低債務負擔，必要時可以考慮入股。

評論稱，房地產穩，則經濟穩，房地產市場企穩其實就是經濟企穩的前提，如果明年房地產市場整體企穩，5%左右的經濟增長就會是一個比較容易實現的目標。

明年房地產供需兩端不僅還要發力，持續促進市場整體盡快實現止跌回穩，金融與財政政策也應更加進取，超常規支持企業融資，支持保交房。