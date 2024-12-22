美股特朗普效應開始消褪　明年AI能再成為投資主題? ｜伽羅華

距離候任總統明年1月20日就職不足一個月，但特朗普效應利好美股的作用開始減弱，雖然國會經過多番博弈後，總算通過法案避免政府「停擺」。但可以想像，新一屆參眾兩院就算受共和黨控制，但特朗普要駕馭黨員投票意向，也未必事事如意。



在緊急撥款法案獲得參眾兩院通過後，拜登總統應很快簽署法案，新法案將為聯邦政府提供運轉資金至明年3月，掃除本周美股的陰霾，今年上演聖誕行情的機會應該增加。

新法案雖然沒有按特朗普要求加上「暫停債務上限」部分，但刪除了（一些在馬斯克眼中）來歴不明、亂撒錢的條款，只留下延長政府短期支出、數十億美元救災資金和對農民的額外援助等三個主要部分，讓共和民主黨都有下台階。

今次馬斯克甘當爛頭卒，帶頭反對應急撥款法案，是因為他擔心由他與維維克（Vivek Ramaswamy）共同領導的政府效率部（DOGE）在縮減政府開支時受到國會制肘，未能在2026年7月4日前完成削減2萬億美元政府開支的目標。

FILE PHOTO: Tesla行政總裁馬斯克，即將為美國候任總統特朗普在削減政府開支上出謀獻策。 REUTERS/Rachel Wisniewski/File Photo

馬斯克試圖以社媒干政 未來將受挑戰

特朗普與副總統萬斯自然也有同樣的擔心，新政府既削減部分支出，但也會增加其他支出，直白講就是特朗普需要一定財政擴張，故此他建議「暫停債務上限」兩年亦是合理，但馬斯克是商界出身，自然不通官僚體制內的繁文縟節。他本身沒有民意授權，卻試圖利用他在社媒的影響力干政，相信今次已激怒不少共和黨人，他老哥今後要推動削減政府開支的法案，遇到阻力不少，看來更要特朗普傾力背書才能推行。

就算政府「停擺」數周，但對美股影響應該不大，美國金融市場的參與者主要來自機構投資者，資金非常國際化，加上AI或程式盤比例高，只要交易系統不出問題，相信不會主導美股走勢。

特朗普勝選後，美股屢創新高，標指叩關6100點，納指和道指分別破兩萬點及45000點，令人沉醉於特朗普首個任期美股大升的日子，但美好時光並不長久。上周五美股迎來「三巫日」，有總值達6.5萬億美元與個股、指數和ETF掛勾的期權到期，因為聯儲局主席鮑威爾於周三議息會後稱「未來減息要更謹慎」，便觸發美股大跌。雖然周五收復部分失地，但特朗普對美股利好效應應該減弱。

從政府停擺危機看到，共和黨雖然控制參眾兩院，但差距很少，若部分黨員投票轉向民主黨，特朗普政策便難以施為。今年納指與標指分別升33%和25%，第四季美股因特朗普效應炒上，像今年的升勢，未必可以持續至明年。近期已見長線資金撤出美股趨勢，散戶入場比例增加，明年美股能否連升三年，要看貿易戰對美國經濟的影響，以及企業在AI投資的回報。

香港銀行未來減息步伐未必完全跟隨美國。

港息不能跟減美息幅度 受惠有限

從聯儲局「點陣圖」看，明年美國或減息半厘，低於外界預期的1厘，意味今輪減息周期已經結束，但減息始終有利美國經濟，可是對本港經濟利好並不明顯。雖然滙豐等港銀已配合政府加快減息步伐，但去年港息未有隨美息跟加，所以港息跟美息減的空間亦有限，而且強美元對於借美元債的外國公司未必是好事，因為將非美元收入折算更少美元的還款，除非公司乘低息的機會再融資。

剛才提到，明年美股上升動力要看AI股表現，作為全球市值最大的半導體公司英偉達自然是重中之重，它現時市值達3.3萬億美元，最近被中國政府制裁，但相信這項制裁很難執行。最近有人羅列中國單位購入英偉達H100 GPU晶片的資料，騰訊買入5萬塊，居內企之首，百度買入4萬塊，阿里巴巴買了2.5萬塊，字節跳動買了2萬塊，H100是2022年9月拜登政府禁止出口往中國的兩款GPU晶片之一，另一款是算力更強的A100，假設這些內企合法途徑買入，便應該是禁令生效前，但禁令生效後，中國企業在黑市買入英偉達的GPU晶片亦頗容易，只要肯付出高價便可。

不過，中國的大買家並非民企，而是有央企背景的中移、中電信等，因為只有央企有足夠牙力及外匯額度買入如此昂貴的GPU晶片，不怕被政府秋後算帳，這些晶片用於建立數據中心，再將算力分租予其他內地機構。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

英偉達晶片毛利率達73%

讓我們再看看英偉達第三季度財報，總營收是350.82億美元，淨利潤是193.06億美元，如果延伸至一年，總營收為1,400億美元，淨利潤達770億美元，淨利潤率55%，毛利率更達73%，這是一門何其暴利的生意？為何中國單位只能向英偉達買入，因為它的晶片性價比最高，要建立超級電腦或是語言大模型，市場上難以更便宜的替代品。

嚴格來說，不能說沒有GPU的替代品，最近一家半導體公司博通的市值突破萬億美元，超越台積電（8,800億美元）、ASML（7,160億美元）及AMD（1,935億美元）等業內翹楚，這家公司主要開發ASIC專用晶片，在某些功能上，ASIC是可以代替GPU的部分功能。

如果將CPU、GPU、ASIC等視為運輸工具，GPU芯片相當於一艘裝載量巨大的貨船，CPU則更像是一架快捷靈活的飛機，ASIC就像針對特定貨物運輸的船隻，GPU可以同時處理極其龐大的數據量，除此以外的其他性能都遠不如CPU強悍，ASIC則提供一些特別的功能，目前ASIC主要用於大模型推理（inference）的部分，而訓練大模型的晶片則由通用性更強的GPU來處理。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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