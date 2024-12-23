內地公布審計工作報告　逾2800人被追責問責　涉款5380億元人民幣

審計署發表國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告（審計工作報告），截至2024年9月底，報告要求立行立改的1,786個問題，其中1,691個完成整改，整改率達到94%，按年增2個百分點，要求分階段整改817個問題，513個已完成整改，整改率達到62%。



有關地方、部門和單位共整改問題金額逾5,380億元（人民幣‧下同），制定完善規章制度約1,300項，追責問責2,800多人。重大問題整改總體進展順利，解決了一些不利於高質量發展和經濟社會穩定的體制機制問題。

審計署政策研究室副主任林海指，按照立行立改、分階段整改、持續整改三種類型，審計署共向122個地方、部門和單位印發整改通知和問題清單，提出整改要求。總體來看，重大問題整改進展順利，解決了一些不利於高質量發展和經濟社會穩定的體制機制問題。

強調加強貫通紀檢

去年提出在審計整改上打好「組合拳」，今年又強調加強貫通協同，紀檢、組織、政法、國資、金融監管等部門協同發力，打好審計整改組合拳。

從整改情況看，要求立行立改問題還有部分尚未整改到位，當前還存在少數虛假整改、敷衍整改、違規整改等問題。主要原因有包括一是審計整改「兩個責任」仍未全面落實到位；二是近年來審計查出問題的綜合性、複雜性交織，相應整改難度加大；三是貫通協同還有短板弱項。跨地區、跨部門、跨層級整改協同不足。對這些問題，有關地方、部門和單位已對後續整改作出安排，將進一步壓實整改責任，對重要問題一盯到底；用好問責利器，堅決懲處虛假整改、敷衍整改等問題；做好舉一反三，及時完善制度、堵塞漏洞、加強監管。下一步，審計署將持續加強跟蹤督促檢查，推動整改合規到位、扎實有效。