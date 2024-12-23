草姬瀉逾10%　恒生指數半升137點　百度及京東升逾3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（20日）偏軟，同日美股三大指數卻錄得逾1%升幅。亞太區股市今日（23日）早段上揚。



【12:30】港股半日升137點

港股半日升137點，中午收市報19857點，國指升52點，報7195點，科指升21點，報44667，成交額680億元。

科技股今早表現理想，百度（9888）升3.9%，京東（9618）升3.7%﹑阿里（9988）升0.9%，美團（3690）跌2%。

內銀股方面，建行（0939）升2%，工行（1398）升2.1%﹑中行（3988）升1.8%﹑農行（1288）升1.4%。

滙豐（0005）升1.1%﹑友邦（1299）升1.7%﹑港交所（0388）升0.7%。

消費股方面，蒙牛（2319）升1.6%﹑海底撈（6862）跌1.3%。

草姬（2593）半日跌10.5%，中午收市報3.06元。

【10:55】港股企穩19800點

恒指最新報19823點，升103點，國指升7178點，升34點。

長建（1038）升3.1%，百度（9888）及京東（9618）均升3%。

草姬（2593）最新報3.06元，跌10.5%。

【09:56】港股維持逾百點升幅

港股維持逾百點升幅，最新報19832點，升111點。

至於上周四（19日）上市的草姬（2593），自上周五（20日）跌穿招股價3.75元後，今早續處於弱勢。曾低見3元，最新報3.02元，瀉11.7%。

【09:25】港股高開122點

恒指最新報19843點，高開122點，國指最新報7194點，高開50點，科技最新報4481點，高開37點。

阿里（9988）高開0.7%﹑騰訊（0700）高開1%﹑美團（3690）高開1.6%﹑小米（1810）高開1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報74.1元﹑友邦（1299）高開1%﹑港交所（0388）平開。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.6%﹑蒙牛（2319）高開0.1%﹑李寧（2331）高開1.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開2.3%﹑理想（2015）低開0.5%。