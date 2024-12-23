MPF｜積金評級料全年MPF整體投資收益破千億　人均賺21600元

強積金研究機構積金評級表示，截至12月18日本港強積金帳戶持有人平均錄得2,100元虧損。惟該機構預期，全年仍有望上升約9.19%。將是強積金連續第二年錄得正回報，及強積金自2020 年以來表現最佳的一年。



第四季人均投資損手9700元

以金額計算，截至12 月18日的12月份，估算強積金12月份微跌約0.48%，投資虧損約101億元，即475萬名強積金成員平均虧損約2,100元。本季至今投資虧損約460億元，即每名成員平均虧損約9,700元。

雖然12月份出現投資虧損，但強積金仍將為其成員帶來強勁的年度收益。預計2024年全年收益將達到約1,028億元，即每名成員平均收益約21,600元，而預計強積金總資產將達到約1.291萬億元，為強積金推出以來第四高的總資產水平。

料全年整體投資收益逾千億

積金評級主席叢川普表示，儘管今年的最後一個月可能出現投資虧損，但強積金全年投資收益仍可望達至1,000億元， 其475萬成員的平均賬戶結餘也可望維持在27萬元以上。今年之前，強積金1,000億元全年投資收益的里程碑已在2020年和2019年實現，因此連續兩年實現1,000億元的收益是有可能的，但隨着美國候任總統特朗普明年1月就職典禮的臨近，強積金能否實現這目標仍存在不確定性。

展望2025年，叢川普表示，貿易保護主義和放鬆管制似乎是候任總統特朗普的「王牌」。雖然這對某些美股行業來說很受歡迎，但也會帶來意想不到的後果。成員可能被誘使於強積金投資組合中偏向美國，但多元化投資組合可以減低其不定性。積金局推出的預設投資策略（DIS）基金投資多元化，當中配置也偏向美股，是個不錯的投資選擇。