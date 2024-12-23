官媒發文﹕全方位擴大內需　促消費結構升級　以科技催生新增長點

內地官方媒體《經濟日報》在頭版刊登文章指出，為全方位擴大國內需求，要促進消費結構升級，注重投資結構的優化，要通過科技創新催生新的增長點、創造新的市場需求。



這篇署名金觀平的文章指出，消費是拉動經濟增長的第一動力。要在增強消費能力、提升消費意願上下功夫。通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等方式，提高居民可支配收入，讓居民敢消費、願意消費。

文章指，隨着居民收入水平的提升和中等收入群體的壯大，對高質量商品和服務的需求日益增長。要緊抓這一機遇，促進消費結構升級。一方面，持續優化消費環境，加強消費者權益保護，建立健全信用體系；另一方面，鼓勵發展新零售、電子商務、直播帶貨等新興消費模式，利用大數據、人工智能等技術精準匹配供需，滿足個性化、多樣化消費需求。

投資為擴大內需另一引擎

文章表示，投資是擴大內需的另一重要引擎。投資目標要聚焦在「補短板、增後勁」上，在加大基礎設施投資力度的同時，應注重投資結構的優化，將資金更多投向人工智能、工業互聯網、新能源等新型基礎設施領域，以及教育、醫療、養老等民生短板領域。

文章又稱，要加大對關鍵核心技術研發的投入，支持企業技術創新和產業升級，特別是在新能源、生物醫藥、高端製造等領域，培育一批具有國際競爭力的創新型企業和產業集群。同時，要注重區域協調發展。加大對中西部和農村地區的基礎設施建設和產業轉移支持力度，縮小區域發展差距，釋放這些地區的巨大消費和投資潛力。