日圓續處弱勢　兼遭槓桿基金看淡　兌港元或低見4.727

臨近聖誕假期，不少市民外遊，日本更是熱門地點之一。近期日圓貶值兼跌穿5算，自然吸引市民排隊兌唱錢方便到當地食﹑玩﹑買。不過目前水平未必是最低，因為槓桿基金看淡日圓，紛紛押注美元兌日圓在未來數個月升值5%。

截至下午3時7分，每百日圓兌港元報4.961；美元兌日圓最新報156.66。



隨著上周聯儲局及日本央行分別作出鷹派和鴿派利率決定之後，對沖基金紛紛湧入看漲美元兌日元的選擇權交易。這些觀點也打擊了日圓的情緒，市場現在對日圓前景的樂觀程度下降。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

日本央行於12月19日作出決定之後，DTCC上的美元兌日元交易量飆升，總金額超過230億美元，這超過本月約150億美元的前期高點。

巴克萊銀行駐新加坡的亞洲外匯期權主管Mukund Daga說道﹕「我們看到對沖基金買入美元/日元看漲期權或數位期權，以期該貨幣對升至160至165區間，儘管日本財務大臣和財務省發出警告。」即投資者預期，每百日圓兌港元將貶值至4.875至4.727。