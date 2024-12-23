高盛策略師料明年A股跌幅有限　市場已消化貿易戰緊張風險

《彭博》報道，高盛中國投資組合策略師付思稱，由於市場已消化貿易緊張風險，中國股市明年面臨的下行空間有限，而國內刺激措施為進一步下跌提供緩衝。



付思表示，儘管特朗普計劃對中國進口商品徵收關稅將影響盈利，但「市場已經給容易受這些風險影響的公司估值打了折扣」，美國投資者對相關公司的持倉下降。

付思又表示，股票估值較10月的峰值回落，當前水準可以得到公司基本面潛在改善的良好支撐。

料MSCI中國指數2025年盈利增7%

高盛預計，MSCI中國指數2025年獲利預計將增長7%，2026年將增長10%。雖然美國對中國商品加徵60%的關稅這種情境不太可能，付思預計估值將比目前水平下降10%。

另一大行華夏基金對港股及A股走勢整體上保持樂觀態度，又預期A股再下跌幅度有限，趨勢上或出現震蕩向上，節奏會受到內地政策推出﹑國際環境變化﹑經濟數據修復節奏等多方面影響。

華夏﹕經濟若轉好 低估值轉化為投資吸引力

華夏又指出過去判定市場底部方法在近3年似乎失效，外資取態不是影響中國股市的決定因數，2022年下半年以後中國廣義財政持續收縮才是偏離歷史規律的原因，內地更多關注經濟的長期結構性問題，摸底地產和地方政府的債務問題，外部持續加息的狀態，限制了中國內部的政策空間。

華夏指，目前中央匯金等國家穩定市場資金的持股規模已經接近4萬億元人民幣，並且整體呈現低位入場的特徵，加上金融監管機構出台的穩定資本市場的工具，當市場短期下行時會有較為充分的資金入場支撐，有助A股表現總體強於港股。A股和港股的估值與全球主要股票市場相比仍然偏低。在經濟能夠好轉的前提下，低估值可以構成買入的理由，只要經濟能夠好轉，低估值將可能會轉化為投資吸引力。

行業而言，華夏指在經濟邊際好轉、流動性相對充裕的階段，成長股的表現總體要好於價值股，不過外部環境的不確定性依舊較高，內部政策會逐步推出，政策落地後對消費、地產起效也需要一定時間，因此市場可能會呈現風格和行業持續輪動的狀態。成長股、主題股和高股息類的價值股都會有所表現，建議採取相對均衡的配置策略。