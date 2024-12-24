恒生指數升幅擴大至逾200點　東方海外飆半成｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（23日）高收，其中內銀股更成為投資者追捧目標。同日美股三大指數上揚，升幅介乎0.16%至0.95%，其中納指表現最佳，升0.95%，道指升0.16%。亞太區股市方面，日本股市今日（24日）早段變動不大。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.35%，紐約期金升0.06%。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣變化不大。



【10:46】港股升幅逾200點

港股升幅擴至逾200點，恒指最新報20090點，升207點。

東方海外（0316）升5%，報113.1元。

【10:07】港股升幅擴至176點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報20059點，升176點。

東方海外（0316）升4.6%，報112.6元。

阿里（9988）升2.2%，報82.75元。

【09:40】港股重上2萬點

港股重上2萬點，恒指最新報2萬點，升121點。

【09:25】恒指高開28點

恒指最新報19911點，高開28點，國指最新報7225點，高開11點，科指最新報468點，高開10點。

阿里（9988）高開1.6%﹑騰訊（0700）高開0.2%﹑小米（1810）高開0.3%﹑美團（3690）高開0.8%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）低開0.5%﹑小鵬（9868）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑港交所（0388）高開0.4%﹑友邦（1299）高開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1%﹑蒙牛（2319）高開0.3%﹑安踏（2020）平開。

內銀股方面，工行（1398）低開0.2%﹑建行（0939）低開0.5%﹑中行（3988）高開0.3%。