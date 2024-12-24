彭博﹕港星競逐虛擬資產中心　港規管嚴　變相增新加坡吸引力

新加坡正在努力在2024年建立一個虛擬資產中心，而競爭對手﹑同位於亞太區內兼金融中心之一﹑香港卻一直在努力提升吸引力。外電報道，新加坡於2024年向一系列加密貨幣業者發放了13個加密貨幣許可證，其中包括頂級交易所OKX和Upbit，以及全球重量級交易所Anchorage、BitGo和GSR。這是當地去年批出牌照數目的2倍。相較之下，香港類似批核制度的處理速度緩慢得多。



OKX、Bybit等知名交易所撤回了香港牌照申請

《彭博》報道，星港兩地都在競相透過專門的制度、代幣化項目和監管沙盒吸引虛擬資產公司來到自己市場。地方當局看到加密貨幣有潛力，提升各自司法管轄區作為全球商業中心的吸引力，但進展並不均衡。

諮詢公司TRM Labs的高級政策顧問Angela Ang表示，香港的交易所監管制度在許多重要方面都更加嚴格，例如客戶資產的託管以及代幣上市和退市政策，這可能有利於新加坡的吸引力。

香港只允許交易最具流動性的加密貨幣，如比特幣和以太幣，禁止投資者押注較小且波動性較大的代幣。香港的審批速度也比預期慢，監管機構已表示打算在年底前授權更多交易所。當地目前總共有7個平台的全面許可，其中4個平台於12月18日獲得批准（但有一些限制）。 OKX、Bybit等知名交易所撤回了香港牌照申請。

虛擬資產高層考慮在亞洲擴張的另一個因素，是內地的影響力，而內地禁止加密貨幣交易。已在新加坡申請牌照的莊家B2C2Ltd. ，其區域行政總裁David Rogers 表示，與其他國家相比，香港的特別行政制度具有不同的風險狀況。相較新加坡的支持性數位資產環境使其成為區域中心的「安全、長期選擇」。