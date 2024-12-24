內地財政工作會議﹕明年實施更積極財政政策　促經濟持續回升

全國財政工作會議12月23至24日在北京召開。會議強調，各級財政部門要穩中求進、以進促穩，實施更加積極的財政政策，提高資金使用效益和政策效能，促進經濟持續回升向好。



會議指出，2025年要實施更加積極的財政政策，打好政策組合拳，安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐；大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁，並進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層三保底線。

會議又強調，明年要重點做好6方面工作。一是支持擴大國內需求。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費；加大消費品以舊換新支持力度，積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資。

要做好6方面工作

二是支持現代化產業體系建設。着力提升科技創新能力，全力支持關鍵核心技術攻關。加快推動產業轉型升級，深入實施專精特新中小企業獎補政策。加強對企業的紓困支持。

三是支持保障和改善民生。突出就業優先導向，支持教育強國建設，健全人口發展支持政策體系，促進衞生健康事業發展，織密扎牢社會保障網，推動解決人民群眾急難愁盼問題。

四是支持城鄉區域融合發展。確保國家糧食安全，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉村發展和建設，大力推進新型城鎮化，促進區域協調發展。

五是支持生態文明建設。深化橫向生態保護補償機制建設。加強生態保護和修復，繼續支持打好藍天、碧水、淨土保衞戰。穩步推進碳達峰碳中和，推動重點行業領域綠色低碳轉型。

六是支持高水平對外開放，完善關稅等進出口稅收政策，深化與「一帶一路」國家合作。