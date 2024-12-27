金山雲飆近34%　小米揚半成　恒生指數半日升23點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（24日）平安夜半日市高收，並企穩2萬點，及後於25日及26日連續兩日假期休市。美股則在平安夜提早收市，25日假期休市，在26日復市，其中道指高收，納指及標準普爾指數輕微回落。匯市方面，美元兌日圓回落0.1%，英鎊及歐元兌美元走勢個別。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.22%﹑紐約期金跌0.03%。



【12:21】港股半日升23點

聖誕假期後港股於窄幅上落，恒指半日升23點，報20121點，國指升12點，報7316點，科指升54點，報4561點，成交額為856億元。

小米（1810）升5.5%，中午收市報34.55元。同系的金山軟件（3888）升3%，金山旗下的金山雲（3896）飆33.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升7.4%﹑蔚來（9866）升4%﹑小鵬（9868）跌1.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1%﹑騰訊（0700）跌0.2%﹑美團（3690）升0.3%﹑京東（9618）跌3.7%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.8%﹑李寧（2331）跌2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%﹑友邦（1299）跌0.4%﹑港交所（0388）跌0.9%。

【10:23】港股再次向下

恒指最新報20046點，跌51點。

小米（1810）逆市抽升，曾高見34.95元，最新報34.65元，升5.8%，成交額為45億元。

至於小米持有12.5%股權的金山雲（3896）飆42%，報6.58元。金山雲大股東金山（3888）升2.4%，報34.45元。

【09:52】港股轉升47點

點港股轉升，恒指最新報20145點，升47點，國指升17點，升7321點，科指升43點，報4550點。

理想汽車（2015）升4.4%，中芯（0981）升4.1%。

【09:25】港股低開14點

恒指最新報20083點，低開14點，國指最新報7301點，低開2點，科指最新報4524點，高開17點。

阿里（9988）低開0.2%﹑騰訊（0700）低開0.6%﹑美團（3690）低開1.3%﹑小米（1810）高開2.3%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開2.4%﹑小鵬（9868）高開2.1%﹑理想（2015）高開3.6%﹑比亞迪（1211）平開，報273.8元。

消費股方面，海底撈（9862）低開0.6%﹑李寧（2331）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.8%﹑友邦（1299）低開0.5%。