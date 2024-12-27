春節為中國大節　中央可能出招振興經濟｜許繹彬

不知不覺，充滿夢幻的2024年快將過去，今年恒指如無意外（截至12月24日收市），可終結連續四年的跌勢，更大有機會以20000點以上收場，確實吐氣揚眉。但其實今年可用「奇幻之旅」來形容香港股票市場的走勢，相信有份參與的投資者絕對認同，原因是港股在今年的上半年成交一直徘徊在不足一千億元以下，恒指更一度跌穿15000點，最終上半年只能於17800點以下結束，因而只有用「奄奄一息」來形容恒指走勢。



港股在9月底全面抽升

直至踏入第三季，眼見鄰國日本的日經指數屢創新高，更一度突破40000點大關，而道指及納指則持續強勢，亦同様持續創出新高。相比之下，港股卻仍然毫無起色，成交更一度不足800億元，恒指只能在18000點以下徘徊，情況令人堪憂。當投資者開始對香港市場有所放棄之際，港股卻突然在今年第三季快將完結之時，迎來數場「及時雨」，先是美國在九月開始減息，終於可以結束持續多時的高息環境，加上中央在9月下旬突然公布一系列刺激經濟措施，這些措施主要針對挽救資本市場，並以振興股市及令樓市盡快重回正軌為口號，因而外間形容一系列措施為「組合拳」或「連環拳」，用以強調中央是次全力救市的決心。

當措施公布後，中港兩地股市瞬間從谷底回升，港股除一度升穿23000點水平外，更創下12項新紀錄，大部分均在10月8日「大奇蹟」日誕生，包括創下港股成交單日最高紀錄6,207億元，較上一紀錄（2021年9月1日）多71.84%；港股通單日成交額為2,739億元人民幣、深股通單日成交額為2,362億元人民幣等。上市公司數目、交易所買賣基金數目、交易所買賣基金總成交額等，亦紛紛創下歷史紀錄。港股的主要泉源「北水」淨流入7,500億元，按年多出1.35倍。

港股市值較3年前高峰期跌逾4成

可惜，儘管港股氣勢如虹，過五關斬六將地創下多項壯舉，但是次氣勢非常短暫，狂牛只衝了八個交易日，便後勁不足，有人更用「割韭菜」來形容港股；在缺乏中央的消息滋潤下，港股又再反覆回落至19000點至20000點，成交更被打回原型，只能維持在1,500億元以下。而今年以來港股日均成交1,309億元，即使對比去年多出25%，但與2021年日均1,667億元相比，仍少22%。而港股總市值更較2021年疫情期間的58.67萬億元低40%，因而令投資者仍未能對港股抱太大期望。

筆者認為，港股在2024年最後交易日，相信可以穏守在20000點以上，為2024年作出總結。但從各類數據（尤以成交持續不足下）來分析，顯視出港股的前景仍屬反覆，未有氣勢可言。而港股的走勢一向是以「成也Ａ股，敗也Ａ股」來形容。由於國內的股市、樓市、債市等資本市場，在中央連番出招後，仍未見顯著的成交，因而令人不禁會聯想到中國人一向最重視的春節，期望中央會否在春節前夕再加快力度推出救市措施，如降準、或更準確推出刺激資本市場及挽救疲弱內需的措施。

所謂一年之計在於春，中國人往往希望有個「好開頭」，所以在春節前夕，中央再度推出救市措施，並非沒有可能，投資者不妨拭目以待，靜候佳音。即使對港股「唔睇好」的投資者，在春節亦不建議大舉造淡。而在明年第一季最值得留意的，相信是「狂人」特朗普在白宫正式「坐正」後，對華會否繼續作出不禮貌的舉動；而人民幣的弱勢能否在春節前作出扭轉，亦是影響股市的主要因素。未來希望港股能穏守19600點，上望則可看21000點。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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