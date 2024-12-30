本田、日產合併釋重要信號　傳統汽車業轉型不再是選項｜方保僑

隨著電動車技術的迅速崛起，特斯拉 (Tesla)和其他新興車廠如雨後春筍般湧現，對傳統車廠的地位構成了重大威脅。日本兩大汽車巨頭：本田（Honda）與日產（Nissan）近日傳出正考慮合併，預計另一日本汽車製造商三菱汽車（Mitsubishi）也將加入其中，旨在共同應對這場汽車業的技術革命，引起汽車行業對未來走向的深思。

特斯拉作為電動車市場的領導者，憑藉其創新技術和卓越的品牌營銷，改變了消費者對汽車的期望，不僅成功將電動車帶入主流市場，更在自動駕駛、軟件升級等領域建立了全新的行業標準。相比之下，傳統車廠雖然擁有悠久的歷史和雄厚的資本，但卻在電動車技術轉型的競賽中相對緩慢。

過去十年，日產在電動車市場上的表現曾一度領先，推出了全球銷量領先的電動車型 Leaf。但隨着競爭加劇，日產卻未能持續創新，逐漸被後來者追趕。而本田則以混合動力技術聞名，但在純電動車市場的佈局亦明顯滯後。兩大車廠面臨的挑戰是在保持燃油車市場份額的同時，如何快速轉型以迎合未來的市場需求。

本田與日產考慮合併的背後，既是出於應對挑戰的需要，也是為了整合資源、實現規模效益。在電動車和自動駕駛技術的開發過程中，資金和技術投入是極為龐大的。兩家公司若能攜手合作，資源共享，無疑可以提升技術開發的效率。合併還有助加強市場競爭力。本田和日產各自在全球市場上擁有不同的優勢和客戶基礎，日產在北美市場表現強勁，而本田在亞洲地區擁有深厚的影響力。透過合併，他們可以優化供應鏈，拓展市場覆蓋範圍，進一步提升全球競爭力。

本田與

本田（Honda，左）和日產（Nissan，右）正打算合併經營。（Reuters）

併提議的消息，對全球汽車行業而言是一個重要的信號：轉型已經不再是一個選項，而是生存的必要條件。在這個電動化、智能化的時代，傳統車廠必須摒棄過去的成功經驗，積極變革，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

技術創新是核心驅動力，無論是電池技術、自動駕駛，還是車內軟件和用戶體驗，汽車業的未來將圍繞科技展開競爭。傳統車廠需要加大技術研發投入，同時尋求與科技公司合作，以縮小與新興車廠的差距。品牌重塑亦是關鍵，消費者對汽車的期待不再僅限於代步工具，而是希望其成為智能生活的一部分。傳統車廠需要重新思考品牌價值，從硬件製造商轉型為全方位的出行解決方案提供者。

合作與聯盟將成為新常態，正如本田與日產考慮合併，車廠之間的合作會越趨頻繁。這種合作不僅限於資本層面，更包括技術共享、供應鏈整合等多方面。面對未來的不確定性，單打獨鬥的時代已成過去，取而代之的是攜手合作、共同迎接挑戰的新時代。